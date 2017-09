El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 05 septiembre 2017 Día clave para el futuro de la Cuenca El gremio de Petroleros Privados tendrá hoy en Buenos Aires una agenda intensa de reuniones en las que se pueden definir el futuro inmediato de la Cuenca y de miles de puestos de trabajo. El encuentro por Tecpetrol, que se desarrollará por la tarde, es tal vez el más trascendente ya que en el mismo se conocerá si la operadora revisó su decisión de efectivizar los 220 telegramas de despidos que emitió el mes pasado y avanzar en el plan de retiro voluntario para otros 180 operarios.

El secretario general de Petroleros Privados, Jorge Avila, se juega hoy una carta fuerte en Buenos Aires donde, desde las 8 y durante toda la jornada, tendrá varias reuniones de trabajo, entre ellas la audiencia final de conciliación obligatoria en el conflicto con Tecpetrol.

La inauguración de la clínica Pueyrredón de ayer fue como un “momento de rélax”, como el mismo sindicalista definió, en medio de la conflictividad que se registra en la Cuenca, a partir de la crisis internacional y la falta de cobertura de la misma con incentivos nacionales.

En un alto de la apertura del centro de Salud, Avila y el resto de comisión directiva, junto con el vicegobernador Mariano Arcioni y el intendente Carlos Linares, mantuvieron una reunión con los directivos de las operadoras que llegaron a la ciudad, entre ellos Marcos Bulgheroni de Pan American Energy (PAE) y la plana de Teceptrol, encabezada por el director general de Exploración y Producción, Horacio Marín.



HORIZONTE NEGRO



Antes de esa reunión -desarrollada a puertas cerradas- existieron otros contactos informales que fueron bien vistos por el sector político. El vicegobernador Mariano Arcioni, por ejemplo, indicó que “posiblemente mañana (por hoy) aparezca un acuerdo. Todos estamos trabajando y buscando eso”.

Por su parte el ministro coordinador de Chubut, Alberto Gilardino, dijo que percibió buenas señales, entre ellas un posible avance concreto sobre el régimen laboral de 8 horas que exige Tecpetrol, como llave del acuerdo que permitiría efectivizar despidos.

El secretario general de Petroleros, Jorge Avila, no realizó declaraciones tras el encuentro con los directivos de las operadoras, pero sus colaboradores indicaron que "si hubo avance, el mismo no fue significativo".

Antes de la reunión y de la apertura de la clínica, Avila había adelantado que la reunión de hoy iba a ser “durísima porque así son todos los encuentros que estamos manteniendo” y recordó que “el problema no es de ahora, ni culpa de este sindicato. Esto viene de hace dos años. Estamos tratando de agotar todas las instancias posibles y el encuentro del martes (hoy) es, tal vez, el definitorio".

“El de mañana (por hoy) será un día clave. Esperemos que salga todo bien y que se entienda la necesidad de que operadoras y gremio lleguen a un punto intermedio. Vamos a estar atentos y respaldando las gestiones”, indicó Arcioni cuando fue consultado por este diario respecto al encuentro de hoy.

El ministro Coordinador confirmó que ayer se iba a trabajar “durante todo el día” para ver “si lo que vemos como buenas señales, se concretan. Se discutió mucho hasta ahora y está claro que todos estamos apostando a un acuerdo posible, que ojalá se dé mañana (por hoy)”, concluyó.





Fuente: