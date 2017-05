El Patagónico | Deportes - 11 mayo 2017 Gimnasia venció a Boca sin sobresaltos y espera el cierre de la zona con Hispano El equipo de Gonzalo García, que llegaba con la tranquilidad de estar clasificado a los playoffs, ganó 95-79 en el Socios Fundadores, en un partido pendiente por la Segunda Fase de la Liga Nacional de Básquetbol. Este sábado jugará en casa su último compromiso por la Conferencia Sur.

Gimnasia y Esgrima derrotó 95-79 a Boca Juniors como local, en un partido pendiente por la Segunda Fase de la Liga Nacional de Básquetbol, y estiró a tres encuentros su racha positiva en casa, donde este sábado recibirá a Hispano Americano de Río Gallegos por la última fecha de la Conferencia Sur.

El "Verde", que llegaba al compromiso de anoche con la clasificación abrochada en forma anticipada, no pasó sobresaltos ante un "Xeneize" que ya está pensando en el cruce con Echagüe de Paraná por la permanencia.

Shaquille Johnson, del local, resultó ser el goleador de la noche con 26 puntos, en un encuentro que tuvo los siguientes parciales para el ganador: 25-23, 55-38 y 70-55.

Eloy Vargas no fue de la partida por una molestia en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

El tanteador lo abrió William Mc Donald con un doble largo. El partido arrancó parejo, pero la visita sacó una leve ventaja desde la efectividad de Eduardo Vasirani, los triples de Tomás Cavallero y algún desacierto ofensivo del local.

El "Verde" reaccionó de la mano de la buena conducción de Nicolás De los Santos, el aporte de Juan Manuel Rivero y la destacada actuación de Shaquille Johnson (4/4 en triples -14 puntos en cuarto). Cerró bien el parcial y se fue arriba 25 a 23.

Las bajas de Eloy Vargas y Leonel Schattmann obligaron a Gonzalo García a darles minutos a sus juveniles Estéfano Simondi y Yoanki Mensia. Los jóvenes aprovecharon la oportunidad sumando goleo y también piernas en defensa, aspecto fundamental en éste pasaje.

Con una buena intensidad defensiva, Gimnasia consiguió cortar las vías de ataque de la visita y del otro lado aparecieron los tiros de larga distancia con "Pitu" Rivero, Mathew Shaw, Jonathan Machuca y Johnson, que siguió con eficacia perfecta y sumó dos triples más. Fue bueno el trabajo en general del equipo para irse al descanso ganando por 17.

El retorno al juego fue marcado por un doble de Shaquille Johnson. En Gimnasia otra vez saltaron los titulares a la cancha y siguieron marcando el ritmo del encuentro en los primeros minutos.

Promediando el tercer parcial, los dirigidos por Ronaldo Córdoba intentaron cortar la distancia en el poste bajo con William Mc Donald y Vasirani, pero no fue suficiente. El "Mens Sana" fue ordenado y repartió el goleo para entrar al desenlace 70 a 55.

En el último cuarto Gimnasia fue paciente e inteligente para llegar al final con la ventaja. Boca quiso con lanzamientos de atrás 6,75 mts. de Lucas Gargallo y el aporte de Cristian Amicucci esbozar una reacción, pero nunca llegó.

Diego Romero se puso la ofensiva a cargo en el parcial y con la ayuda de sus compañeros, el local finalizó el partido con tranquilidad. Hubo tiempo también para la entrada de los otros juveniles del equipo, Matías Sosa y Enzo Amado.

Un buen triunfo del "Verde", que trajo como aspectos positivos el aporte de Jonathan Machuca y que Mathew Shaw volvió a mostrar un buen nivel.

El sábado el "Mens Sana" cierra la fase regular ante Hispano Americano, que logró la permanencia en su primera incursión en la máxima categoría del básquet argentino. Además, en los próximos días se espera el arribo del nuevo extranjero de Gimnasia, Marcus Relphorde.



SINTESIS

95 Gimnasia: Nicolás De los Santos 7, Shaquille Johnson 26, Juan Manuel Rivero 13, Matthew Shaw 13 y Diego Romero 16 (FI); Jonathan Machuca 8, Yoanki Mensia 4, Estéfano Simondi 6, Enzo Amado 2 y Matías Sosa 0. DT: Gonzalo García.



79 Boca: Lucas Pérez 2, Lucas Gargallo 14, Tomás Cavallero 12, Eduardo Vasirani 12 y William Mc Donald 18 (FI); Cristian Amicucci 14, Agustín Caffaro 1, Lucio Delfino 4 y Agustín Barreiro 2. DT: Ronaldo Córdoba.

Parciales: 25-23 / 55-38 / 70-55.

Estadio: Socios Fundadores.

Arbitros: Alejandro Chiti y Julio Dinamarca.



