El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas para la mañana y lluvias para la tarde en la zona cordillerana de la provincia. Se esperan acumulaciones de nieve que podrían superar los 35 cm y precipitaciones de hasta 40 mm.

Alerta amarilla por nevadas y lluvias en la cordillera para este martes

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut informó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un martes con condiciones climáticas extremas en la región cordillerana.

Nevadas y lluvia mixta por la mañana

A partir de la mañana y hasta el mediodía del martes, 9 de septiembre de 2025, regirá una alerta amarilla por nevadas en la Cordillera de Cushamen. El pronóstico indica que la nieve será de variada intensidad, con algunos eventos localmente intensos. Se estima una acumulación total de entre 20 y 35 centímetros, aunque no se descarta que este valor pueda superarse puntualmente. Además, existe la posibilidad de precipitación mixta (lluvia y nieve) en algunos sectores.

Alerta por lluvias intensas en la tarde

Para la tarde del mismo martes, se ha emitido una alerta amarilla por lluvias que abarcará una zona más amplia de la cordillera. Las áreas afectadas incluyen la Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo y Cordillera de Tehuelches.

Las lluvias se presentarán con variada intensidad, pudiendo ser localmente fuertes. Se anticipan acumulaciones de entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de que estos valores también se superen de manera puntual en la región. Se recomienda a los pobladores y turistas tomar las precauciones necesarias ante estas condiciones climáticas.