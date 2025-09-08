El hecho ocurrió este domingo por la noche en calle Máximo Abásolo, a metros de Prefectura. Bomberos Voluntarios trabajaron para sofocar las llamas. No hubo heridos.

Un auto se incendió en pleno centro y sufrió pérdidas totales

Un vehículo Ford EcoSport quedó completamente destruido tras incendiarse este domingo cerca de las 22:30 en calle Máximo Abásolo, a pocos metros de Prefectura Naval.

Según informaron fuentes de Bomberos, el rodado fue rápidamente alcanzado por el fuego, lo que motivó un despliegue inmediato de una dotación del cuartel central. Pese a la rápida intervención, las pérdidas fueron totales.

El siniestro generó preocupación entre peatones y automovilistas que transitaban por la zona céntrica en ese momento. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.