Amantes fueron captados por la Kiss Cam en el show de Coldplay

Una pareja fue foco de atención en las redes sociales tras ser señalados por Chris Martin durante uno de los shows de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston, ya que ambos se escabulleron de la Kiss Cam porque, en ese momento, disfrutaban de una noche extramatrimonial.

Andy Byron y Kristin Cabot estaban abrazados y se balanceaban de un lado a otro al ritmo de Music of the Spheres, lo que despertó la atención del cantante que los marcó frente a todos y, al notar la incomodidad, el músico expresó: “Oh, miren a esos dos, o están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

La feliz pareja de amantes se mostraban muy cariñosos como para que se tratara de un vínculo reciente. Es que según sus perfiles de Linkedin, Byron es CEO de la empresa Astronomer, que está valuada en más de mil millones de libras. Por su parte, Cabot es la directora de recursos humanos de la misma empresa desde hace nueve meses.

La situación se viralizó rápidamente en redes sociales. Ambos están -o estaban- en pareja. Mientras él inició en la empresa desde hace un año, ella se describe a sí misma como “experta en generar confianza con empleados de todos los niveles”.

El empresario está comprometido con Megan Kerrigan Byron y tienen dos hijos en común, con residencia en Nueva York. Asimismo, la licenciada se encuentra en un vínculo con un par de su amante, pero vinculado al negocio del calzado e indumentaria.

Embed Coldplay estaba dando un show en Boston cuando, sin saberlo, deschavaron una posible infidelidad en pleno recital.



A través de X se supo que se trataba del CEO Andy Byron y Kristin Cabot de Recursos Humanos. Ambos casados… pero no entre sí. pic.twitter.com/MtBnerlUQl — Indie Hoy (@indiehoy) July 17, 2025

Disculpas públicas

El CEO de la empresa Astronomer, Andy Byron, emitió un comunicado público en el que pide disculpas a su esposa y familia utilizando una insólita cita de la banda británica: "Intentaré arreglarte" (I will try to fix you).

Byron calificó el hecho como un "error profundamente personal en un escenario muy público" y pidió perdón a su esposa, su familia y su equipo. Sin embargo, también incluyó una queja por la viralización del momento: "Quiero expresar lo problemático que es que lo que debería haber sido un momento privado se hiciera público sin mi consentimiento".

