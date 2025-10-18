Ambiente brindó una charla a estudiantes del Martín Rivadavia

Noventa estudiantes de 4° grado del establecimiento educativo aprendieron acerca de distintas cuestiones inherentes a las buenas prácticas ambientales, en el marco del programa Ambiente en las Escuelas de la Municipalidad.

Como parte de las acciones que se llevan adelante con el objetivo de concientizar a la comunidad acerca de la importancia del cuidado del entorno ambiental, este viernes, la Subsecretaría de Ambiente concretó una nueva charla del programa Ambiente en las Escuelas, en este caso en el Instituto Martín Rivadavia.

Sobre la propuesta, de la que participaron 90 alumnos de 4° grado del Nivel Inicial del mencionado establecimiento, la directora del área de Buenas Prácticas Ambientales, Belén Contreras, expuso que “el Instituto Martín Rivadavia nos convocó para brindar una charla sobre distintas temáticas ambientales, en función de un proyecto que los alumnos están desarrollando, denominado ‘Eco School’”.

“En términos generales, nosotros trabajamos temáticas vinculadas a las buenas prácticas ambientales y consejos que ellos pueden empezar a implementar desde la escuela para cambiar un poco la realidad del ambiente y contribuir a la mejora de nuestro espacio común. Entre otras cuestiones, abarcamos todo lo que es separación de residuos, cuidado del agua y ahorro de energía, impulsándolos también a que a que se sumen a este a este nuevo paradigma”, sostuvo.

Soledad Bertotti, coordinadora de Ciencias Naturales del Turno Tarde del colegio Martín Rivadavia, comentó: “estamos avanzando con un proyecto que se llama ‘Eco School’, en el cual la idea es promover talleres y actividades que nos lleven a lograr una escuela sustentable. Esta charla coincide con nuestro objetivo, que es promover la concientización sobre cuidado del medio ambiente, por lo que nos pareció oportuno que los niños participen”.

Finalmente, indicó que “esta propuesta es el puntapié inicial para proyectar más actividades. Los chicos se mostraron muy contentos por participar y tenían muchas expectativas, lo que nos motiva a continuar realizando talleres relacionados con esta temática”.