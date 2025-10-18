Una agenda de formación y participación vecinal

La decisión del intendente Othar Macharashvili de continuar acercando la gestión municipal a la comunidad motivó que la Secretaría de Ordenamiento Territorial, conducida por Carlos Jurich, volviera a reunir este fin de semana a su equipo de trabajo y a las distintas subsecretarías que la componen: Ambiente, Tierras y Planeamiento.

El encuentro tuvo como eje central proyectar para el resto del año una serie de charlas y actividades que se realizarán todos los sábados en distintos barrios de la ciudad, con foco en el contacto directo con vecinos y la difusión de conocimientos de valor para promover el buen vivir y el cumplimiento de normas comunitarias.

Al respecto, el secretario Carlos Jurich destacó que “el ida y vuelta entre funcionarios y vecinos es fundamental”, al tiempo que agregó que “por un lado, la gestión ejecutará acciones de difusión; por otro, recogerá saberes, percepciones y prioridades que emergen de la experiencia cotidiana de la gente. Esta dinámica busca evitar que el quehacer municipal quede aislado en ejes propios y, en cambio, integre la voz de la comunidad en la toma de decisiones".

En la ocasión, se definió trabajar con un calendario de encuentros los días sábados en diferentes barrios, con el fin de facilitar la participación de los vecinos y acercar la gestión municipal a las comunidades alejadas del centro. Las charlas abordarán temáticas que van desde prevención de riesgos eléctricos y seguridad en los domicilios, hasta procedimientos de tierras, bienestar animal, cuidado del medio ambiente y reciclaje. También se prevén capacitaciones sobre la tenencia responsable de mascotas y otros temas relevantes para la convivencia y el entorno urbano.

Con estos encuentros, se buscará crear equipos que recorran barrios, organicen eventos y compartan conocimiento, fortaleciendo vínculos vecinales y promoviendo la participación ciudadana. La idea es conocer de cerca las prioridades de la gente para incorporar esas demandas en la política pública local.

A través de este tipo de iniciativas, la Municipalidad refuerza su voluntad política de acercar la gestión a los barrios, fortalecer la transparencia y responder de manera proactiva a las inquietudes de los vecinos. De esta manera, se avanza en acciones que buscan construir una ciudad más participativa, equitativa y bien informada para todos.