Antes de la desvinculación de Jey Mammón ya había problemas en La Peña de Morfi

Mientras Jey Mammón se encuentra cada día más complicado tras ser denunciado por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto, trascendieron las internas que mantenía con Jésica Cirio, su compañera de conducción en La Peña de Morfi, programa del que fue suspendido por Telefe debido al escándalo.

Desde el inicio del ciclo, se rumoraba que la relación entre Jey Mammón y Jésica Cirio no era tan buena como se veía en cámara o a través de los televisores. De acuerdo a lo que se cuenta por estas horas, cuando las luces del estudio se apagaban el vínculo entre ellos también quedaba en penumbras. A él lo acusan de "querer conducir solo" y de "estar en divo y subido al caballo", mientras a ella "no le caían muy bien" algunas actitudes de su ahora ex compañero.

INTERNA EN LA PEÑA DE MORFI

"Es medio feo o raro hablar ahora, porque parece que estuviéramos aprovechándonos de que él está en el piso, caído. Pero sí, de buena fuente se dijo que él siempre quiso hacer una conducción única y no tener co- conductores, y que a ella un poco le molestaba eso", deslizó Sebastián "Pampito" Perelló, en Mañanísima (Ciudad Mgazine).

Mientras que Carmen Barbieri cuestionó la crítica, defendiendo en cierta forma la versión de la actitud de Jey Mammón. "Si vos pedís y el canal te lo da, a mí me parece bien eso", sostuvo.

"Después está lo que pasó con la foto de Morfi. Ahí en la foto está a la vista que a él se lo ve muy grande y adelante de todos, y ella y uno de los cocineros aparecen por detrás y muy chiquitos. Esto es una frivolidad al lado de lo que se está investigando, una pavada, es Disney al lado de lo otro, pero sí, eran actitudes que, en el grupo, digamos, caían muy mal pero nadie iba a salir a decirlo públicamente", sumó Pampito.

Asimismo, el periodista hizo hincapié sobre algunos comentarios de los compañero de Jey Mammón: "Algunos decían que estaba en divo, o que parecía un poco subido al caballo".