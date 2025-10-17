Anuncian el primer pozo no convencional en Cerro Dragón

Se trata de un hito para la industria petrolera de la región, llevado adelante por Pan American Energy. La iniciativa, marca un paso fundamental para el futuro de la producción energética de Chubut. Este proyecto tiene el potencial de transformar la matriz productiva de la provincia, con la expectativa de una fuerte reactivación del empleo y la inversión en la cuenca del Golfo San Jorge.

Este viernes, en horas del mediodía, se llevó a cabo el acto de anuncio del Primer Pozo No Convencional del Plan Piloto y Recuperación Terciaria en Cerro Dragón, con la presencia del intendente Othar Macharashvili, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el vicegobernador, Gustavo Menna; los Ejecutivos de Rada Tilly y Sarmiento, Mariel Peralta y Sebastián Balocchi, respectivamente; el secretario general del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José LLugdar; el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge Ávila; el secretario general de la UOCRA, Raúl Silva; el secretario general de Camioneros, Jorge Taboada y representantes de la empresa Pan American Energy, entre los que se pueden mencionar: el vicepresidente Corporativo de Relaciones Institucionales, Daniel Felici; el vicepresidente de Relaciones Laborales, Sergio Faraudo; el vicepresidente Operaciones Golfo San Jorge, Tomás Catzman y el Gerente de Relaciones Institucionales, Horacio García.

En ese marco, Macharashvili, destacó la importancia de la unidad en la región para llevar adelante este tipo de inversiones y expresó "hoy celebramos la llegada de nuevas inversiones, que traerán más trabajo para nuestra gente. Este pozo es solo el primero de los tantos que vendrán para generar nuevas fuentes laborales y más recursos para nuestra provincia y para el país. Sin embargo, no podemos ignorar que muchos compañeros están sin empleo, lo que afecta profundamente la economía y la dignidad de las personas. Debemos trabajar unidos, sin margen para la confrontación, para garantizar que las operadoras cumplan su parte y ayuden a recuperar los pasivos ambientales que dejaron atrás".

Asimismo, manifestó que, aunque las inversiones traen esperanza, es necesario comprender que “aquí no hay margen para trabajar o jugar solos”, al tiempo que añadió que, de la mesa de diálogo y trabajo, participan secretarios generales, operadoras, diputados y senadores, todos con el objetivo de “buscar resultados positivos para que nuestra gente esté mejor”.

En coincidencia con el Día de la Lealtad, Macharashvili sostuvo que “la lealtad debe ser a nuestros vecinos y familias para que puedan vivir mejor”. Mientras que, en la misma línea, recordó que la Patagonia generó recursos fundamentales para el crecimiento del país que “vamos a reclamar y a trabajar para que nos devuelvan lo que corresponde, para que nos ayuden a reconvertir esta cuenca”.

El intendente de la ciudad, resaltó también la unidad de todos los actores políticos y sociales. “No estamos solos, estamos todos, el gobernador, los secretarios generales, diputados de todos los colores políticos. Hoy no hay margen para trabajar solos, sino que debemos hacerlo todos juntos. Y quienes saquen el pie del plato, nos encargaremos de que lo vuelvan a poner adentro”, enfatizó.

Finalmente, agradeció “a la operadora que sigue apostando en estos momentos difíciles y al gobernador, que toma los reclamos para ir a la Nación a conseguir incentivos que harán más sustentable la Cuenca”, para luego cerrar con un mensaje de esperanza y compromiso, al expresar que “los que tienen empleo deben cuidarlo, fortalecerlo, y trabajar para que quienes hoy no lo tienen, puedan recuperarlo”.

Mientras, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, hizo hincapié en la importancia de la eliminación de las retenciones y el incentivo a las inversiones en la Cuenca para la creación de empleos de calidad. "Este es el momento de la unidad, sin distinciones partidarias. Vamos a seguir peleando para que se devuelva lo que corresponde a nuestra provincia, porque la industria petrolera no solo es vital para nuestra región, sino para el desarrollo de todo el país".

En tanto, Jorge Ávila, secretario general del Sindicato de Petroleros, celebró el comienzo de este proyecto, como un símbolo de esperanza para el futuro de la industria en la región. "Este es un nuevo comienzo, un sueño hecho realidad que garantizará a Comodoro Rivadavia más de 100 años de producción petrolera. No es solo un pozo, es el comienzo de una nueva era. Agradecemos a Pan American Energy, por apostar a la Cuenca y a los trabajadores; el verdadero desafío será encontrar el éxito en los pozos no convencionales".