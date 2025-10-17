En el Día de la Lealtad, Luque brindó un mensaje de unidad

El candidato a diputado nacional por el frente Unidos Podemos, acompañado de los integrantes de toda la lista 504, hizo un llamado a “devolverle a la gente los derechos que les están quitando”.

Juan Pablo Luque fue el orador final del acto central por el Día de la Lealtad, con militantes de toda la provincia, que se realizó este viernes en el Estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, junto a la dirigencia del Partido Justicialista, autoridades y representantes de los distintos espacios que integran el frente, además de todos los gremios de la CGT y CTA.

En el acto estuvieron presentes sus compañeros de la lista 504 de Unidos Podemos, Lorena Elisaincin, Juan Peralta y Alejandra Duhalde. Como así también el senador Carlos Linares, los intendentes Othar Macharashvili, de Comodoro, -y el viceintendente Maximiliano Sampaoli-; Sebastián Balochi, de Sarmiento, Héctor Ingram, de Trevelin y Marcelo Limarieri de Gualjaina; diputados provinciales, concejales y funcionarios municipales, además de referentes gremiales.

Luque agradeció a la militancia “por sumarse, por celebrar, y sobre todo, por creer”. Recordó que hace unos meses “se reían del peronismo en los medios, decían que estábamos fracturados en mil pedazos compañeros. Y acá estamos, unidos y más vivos que nunca”.

El candidato a diputado nacional aseguró que la elección del domingo 26 de octubre se trata de “el compromiso de mirar a nuestro alrededor, de entender lo que le pasa al que está al lado, a quien tiene una necesidad y se topa con mil obstáculos para acceder a sus derechos. De conocer las realidades”.

Recordó que durante la campaña “elegimos recorrer la provincia, escuchar, mirar a los ojos, tender la mano, llevar esperanza. Contar por qué creemos que es posible, por qué vale la pena seguir creyendo”.

“Venimos a reconstruir lo que vale, a recomponer lo que duele, a reparar lo que rompieron” remarcó Luque. “Otro presente es posible. Y lo vamos a construir en unidad.

“Vamos a poner un freno al avance de este gobierno y no vamos a parar de trabajar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad” finalizó.

La compañera de fórmula de Juan Pablo Luque, Lorena Elisaincin, fue otra de las oradoras del acto central de la provincial por el Día de la Lealtad.

En su discurso, agradeció a todos los presentes por colmar el Socios Fundadores demostrando dónde está el pueblo y la importancia de lo está en juego el 26 de octubre.

“Estoy convencida de que vamos a ganar estas elecciones porque no solo lo percibimos acá, en este estadio lleno, sino en la calle, con cada vecino que visitamos a lo largo y ancho de la provincia. La gente está angustiada y harta del ajuste de este gobierno nacional. Por eso con Juan Pablo vamos a ir al Congreso a ponerle un freno”, expresó.

“Estas elecciones son el puntapié para lo que se viene, para empezar a construir 2027 con un proyecto nacional y popular, para cada municipio, para la provincia y para el país. El 26 de octubre hay que ir a votar para empezar a cambiar el rumbo y que el pueblo recupere sus derechos”, sentenció.