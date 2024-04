Un joven de 22 años ingresó al Hospital Regional con una herida de bala. No quiso hacer denuncia y no proporcionó detalles sobre el lugar del incidente.

Apareció herido de arma de fuego: no vio quién le disparó

En la noche de este jueves, a las 23:45, la Comisaría Seccional Quinta recibió el informe de un empleado de la guardia del Hospital Regional sobre el ingreso de un joven lesionado por un disparo de arma de fuego.

Al llegar al lugar el lesionado, un hombre de 22 años, expresó su deseo de no denunciar el hecho. No proporcionó detalles sobre el lugar del incidente, ni la calle, ni la altura, ni el barrio. Solo dijo que fue sorprendido por la espalda por dos individuos aparentemente masculinos. Según su relato, no pudo identificar bien la vestimenta ni las características de los autores, ya que tenían el rostro cubierto.

Los atacantes le dispararon a la altura del hombro izquierdo, resultando en una herida con orificio de entrada y salida. Después del incidente, la víctima caminó hasta su casa, donde pidió a un amigo que lo llevara al centro de salud 30 de Octubre. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional.

El Dr. Rubén Marín, quien atendió a la víctima en el hospital, informó que la lesión no afectó ningún hueso ni articulaciones. Al paciente se le realizaron las placas y curaciones de rigor y ya le dieron el alta.