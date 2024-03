Apareció una representante legal de los choferes de Uber

Taxistas y remiseros llegaron a la solución de aumentar el costo de las multas para aquellos que presten servicios como transportes “ilegales”, como es el caso de Uber, aplicación que no está regulada por ordenanza local y que motivó movilizaciones este lunes y martes por parte de quienes se consideran afectados directos, que son los que cada mes cumplen con las normas municipales que les exigen tener un vehículo seguro y aseado para transportar pasajeros.

Ante esta situación Mariam Kühnle, representante legal de choferes de Uber y de la aplicación Mi Viaje Cr, declaró que “lo que quieren hacer es inviable: van a buscar acceder a la información de quién se transporta en cierto vehículo y quiénes son transportados”.

Es que un punto polémico que se pidió en el Concejo Deliberante ante legisladores y funcionarios es que se identifique a supuestos conductores no regulados y a sus pasajeros (“el tío Braulio”, como se dijo) para que luego ratifiquen ante un juzgado de faltas que son familiares de quien los llevaba. Reclamaron los taxistas y remiseros que “haya más compromiso” de los pasajeros que muchas veces protegen al conductor de Uber.

“Hay que charlar con las partes y buscar una solución razonable porque hoy se están metiendo con 1.000 puestos de trabajo y si continúan así van a empezar a judicializarse los casos”, agregó la representante legal.

Luego, Kunhle aseguró que “la jurisprudencia ya la tenemos a nivel nacional. En provincia y Ciudad de Buenos Aires está legalmente reconocida y pasó por vía judicial correspondiente hasta llegar a una instancia definitiva”.

No obstante, admitió que “si bien el servicio no está legislado, no quiere decir que sea ilegal porque no hay ninguna ley que prive este tipo de servicio”.

“El reclamo termina siendo trabajadores contra otros trabajadores” se lamentó y continuó: “hay que ver varias cuestiones en cuanto a la reglamentación de los taxistas y remiseros porque hay un trabajo en negro encubierto atrás de las licencias”.

Finalmente, aseguró que “taxis y remises utilizan la aplicación para trabajar; es decir están en contra de algo que están usando para su beneficio. Hay que ponerse a trabajar para dar una solución que beneficie a la sociedad porque por la necesidad de la población es que la aplicación creció a pasos agigantados”, publicó El Comodorense.