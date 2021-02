Apuñaló a su amiga porque le destrozó la casa

Ocurrió esta madrugada en un domicilio del barrio Las Flores. La agresora afirmó a la policía que llevó a dormir a su amiga porque "estaba borracha" y que esta "me rompió toda la casa porque dice que le robé el celular". La víctima recibió un puntazo en el intercostal.

Era la 1:45 horas de este miércoles cuando la presunta agresora llamó al 107 de emergencias y el 101 de la policía porque había una mujer herida de arma blanca afuera de su casa, en las calles calle Huergo y Los Pinos.

La policía de la Seccional Cuarta concurrió al lugar y después de unos minutos encontró a la víctima tendida en el suelo, boca abajo y en aparente estado de ebriedad, en un pasaje sin nombre entre las calles Los Pinos y Araucarias, en la parte alta del barrio Las Flores.

La víctima les dijo a los uniformados que “esta hija de p… me apuñaló; me robó el teléfono; mira lo que me hizo; encima estoy embarazada”. Luego, la mujer levantó su remera y mostró el corte en el intercostal izquierdo e insistió en que su amiga la había apuñalado.

Desde el domicilio salió la otra mujer y explicó a los policías que “es mi amiga y la traje acá a dormir porque estaba borracha. Me rompió toda la casa adentro porque dice que le robé el celular”.

La herida fue trasladada de urgencia al centro asistencial y la presunta atacante agregó que se defendió con un cuchillo, pero que no le hizo nada. Esta fue identificada con las iniciales de J.E.C, de 31 años, quien salió acompañada por sus hijos de 10 y 11 años y quedó detenida en averiguación del delito de lesiones con arma blanca.

La víctima, identificada con las iniciales de Y.L. y de la misma edad, se encuentra estable en el nosocomio donde permanece internada.

Además del Ministerio Público Fiscal, se dio intervención a la Asesoría de Menores, que dispuso que los menores sean entregados a un familiar de la detenida.