Argentina, 1985

Junto con un equipo de jóvenes, en una batalla de David vs Goliat en contra del poder, ambos funcionarios se atrevieron, contra todo pronóstico y bajo amenaza constante, a enjuiciar a los jefes de la dictadura más sangrienta de Argentina, brindando justicia a las víctimas y paz a los sobrevivientes.

El Juicio a las Juntas Militares fue el primero en el mundo de un tribunal civil contra mandos militares que habían ocupado el poder. Tras asumir la Presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín firmó el 13 de diciembre de 1983 el decreto 158 que daba pie al inicio del proceso judicial. Dos días después, se instituía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). El juicio inició el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese año. El fiscal fue Julio César Strassera, y su adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. Usaron como base probatoria el informe “Nunca Más”, de la CONADEP. La Cámara Federal finalmente dictó sentencia por 709 casos. Fueron condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua; Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión.

“Yo venía trabajando en mis películas sobre el poder en las instituciones y me parecía una buena idea hacer una sobre la Justicia”, dice Mitre. “Y el hecho me interesaba particularmente. La admiración por el Juicio a la Juntas la tengo hace un montón, mi madre trabajó toda la vida en la Justicia y conocía a Strassera. Me cautivaba su figura y me gustaba la idea de hacer una película sobre el juicio, me sigue emocionando la idea de pensarlo como un hecho histórico. Hubo un año y medio en el que trabajé con Martín Rodríguez, que es un amigo sociólogo y escritor. Nos pusimos a leer todo el material de la época y a entrevistar a muchos de los involucrados. Fue un proceso largo y muy interesante”.

“Una vez que hubimos acopiado toda la información que nos parecía suficiente, me puse a escribir con Mariano Llinás. De lo que me di cuenta es que uno tiene que saber todo y después escribir con total libertad. Es distinto empezar a escribir sin saberlo a cuando ya pasaste por dos años de lecturas, charlas, entrevistas y todo lo que hicimos. Después empezamos a construir con lo que teníamos, fuimos haciendo una edición durante la investigación. Fue muy fuerte cuando nos dimos cuenta durante nuestra investigación que ellos habían armado su equipo con pibes de 20 años porque los funcionarios de carrera de la Justicia no confiaban en el juicio o no querían saber nada con participar. Hablamos con varios de ellos y nos contaron muchas anécdotas de cómo trabajaron”.

Título original: Argentina, 1985

Género: Drama, testimonial

Origen: Argentina

Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 2 horas 20 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Santiago Mitre

Guión: Mariano Llinás, Santiago Mitre

Producción: Victoria Alonso, Santiago Carabante, Chino Darín, Ricardo Darín, Axel Kuschevatzky, Agustina Llambi-Campbell, Santiago Mitre, Federico Posternak

Música: Pedro Osuna Fotografía: Javier Julia

Montaje: Andrés P. Estrada

Reparto:

Ricardo Darín (Julio Strassera), Peter Lanzani (Luis Moreno Ocampo), Claudio Da Passano (Carlos Somigliana), Brian Sichel (Federico Corrales), Norman Briski (Ruso)