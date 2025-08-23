Argentina abrió la AmeriCup con una victoria frente a Nicaragua

Fue triunfo frente al anfitrión por 94 a 70, con 7 jugadores en doble dígito. La agenda continúa este domingo a las 16:10 ante República Dominicana.

En el estreno de la AmeriCup 2025, la Selección Argentina Mayor Masculina de básquet derrotó a Nicaragua 94 a 70 por el Grupo C de la competencia. La agenda continental en Managua continuará este domingo a las 16:10 frente a República Dominicana, con transmisión en vivo por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.

El duelo comenzó con un trámite equilibrado, en el que ninguno logró despegarse en el marcador. Fue un arranque de alto goleo, marcado por la dinámica del golpe por golpe. El selectivo argentino encontró soluciones en el perímetro con un 4/10 en triples, mientras que el local apostó con eficacia al juego interior para mantenerse a tiro (20-18).

El quiebre llegó en el segundo segmento. El regreso de José Vildoza potenció la presión y contagió al equipo en ambos costados de la cancha. Ese pasaje resultó ser determinante para encadenar un parcial de 15-6 en apenas 5 minutos. En ese tramo, la defensa nacional apretó al máximo y redujo a Nicaragua a solo 5 conversiones en tiros de campo.

Al regreso de los vestuarios se acentuó el desgaste centroamericano. Los de David Rosario mostraron un ataque deslucido y sin respuestas, mientras que en el retroceso dejaron grietas que Argentina supo aprovechar con oficio. La diferencia en el marcador se sostuvo sin sobresaltos, pero con algunas variantes. Esta vez la albiceleste fue más certera en las cercanías del aro, capitalizando cada acción de Juan Fernández y de Francisco Caffaro en la zona pintada.

En el plano estadístico, el 58% de la plantilla (7) terminó la noche en doble dígito de puntos. Los goleadores fueron Nicolás Brussino con 17; Francisco Caffaro y Gonzalo Corbalán con 13; Juan Ignacio Marcos, José Vildoza y Juan Pablo Vaulet con 11 unidades cada uno, más los 10 que sumó Juan Fernández.

Foto: FIBA Américas.