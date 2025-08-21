La actividad de este viernes se desarrollará en la sede de la CAI, y en los gimnasios de Petroquímica y Náutico Rada Tilly. Arranca a las 21:30.

Los U21 juegan por el Apertura de básquet

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputará este viernes, desde las 21:30, una nueva fecha -tercera de la fase regular- del torneo Apertura 2025.

En ese contexto, la actividad estará destinada para la categoría U21 y los gimnasios donde se celebrará la misma será en Comisión de Actividades Infantiles, Cemento Comodoro de club Petroquímica y Náutico Rada Tilly.

En la sede “azzurra”, el local se medirá con La Fede Deportiva, en Kilómetro 8, el “Verdolaga” recibirá a Escuela Municipal Pueyrredón y en Rada Tilly, el “Aurinegro” jugará ante Gimnasia y Esgrima.

El sábado y domingo, mientras tanto, se jugarán partidos de las categorías formativas, como así también, se realizarán nuevos encuentros con las categorías de iniciación deportiva, es decir de los más pequeños.

Programa

VIERNES 22

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 U-21: CAI vs La Fede Deportiva. Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.

En el “Cemento Comodoro” – Km 8

21:30 U-21: Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Jorge Alarcón y Axel Catalán.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En Náutico Rada Tilly

21:30 U-21: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.

SABADO 23

En el Socios Fundadores

15:00 U-11: Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Bordo". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Axel Catalán.

17:00: U-15: Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Bordo". Arbitros: Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

16:30 U-13: Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Bordo". Arbitros: Mario Contrera y Guillermo Fernández Stepa.

20:00: U-17: Gimnasia "Blanco" vs La Fede Deportiva "Bordo". Arbitros: Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

En el “Cemento Comodoro” – Km 8

15:30 U-11: Petroquímica vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Leandro Aguirre y Enzo Cárcamo.

17:30 U-13: Petroquímica vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Leandro Aguirre y Enzo Cárcamo.

19:00 U-17: Petroquímica vs Gimnasia "Verde". Arbitros: Jorge Alarcón y Axel Catalán.

En Comisión de Actividades Infantiles

17:00 U-11: CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Marcia Carrizo y Miguel Muñoz.

18:30: U-13: CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Miguel Muñoz.

19:30 U-15: CAI vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza y Marcia Carrizo.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

DOMINGO 24

En el Socios Fundadores

14:00 U-13: Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Juan Carlos Pérez y Guillermo Fernández Stepa.

15:30 U-17: Gimnasia "Verde" vs La Fede Deportiva "Blanco". Arbitros: Matías Carrizo y Facundo Iza.

En el “Cemento Comodoro” – K 8

14:00 U-11: Petroquímica vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Marcia Carrizo y Enzo Cárcamo.

16:00 U-13: Petroquímica vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Marcia Carrizo y Enzo Cárcamo.

17:30 U-17: Petroquímica vs Gimnasia "Blanco". Arbitros: Leandro Aguirre y Rodrigo Alvarez.

Programa de Encuentros

Categoría - Pre Mini - Cebollita - Iniciación Deportiva

SABADO 23

En el Socios Fundadores

12:00 U-07 (Cebollitas) – Gimnasia “Blanco” vs Gimnasia “Verde”.

13:00 U-09 (Pre Mini): Gimnasia “Blanco” vs Gimnasia “Verde”.

En el Gimnasio municipal 2

Cat. U–07 (Cebollitas): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica.

Cat. U–09 (Pre Mini): Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica.

DOMINGO 24

En Náutico Rada Tilly

10:30 U-09 (Pre Mini): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva.

11:30 U-07 (Cebollitas): Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva.