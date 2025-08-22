Argentina debuta en la AmeriCup 2025

La Selección Argentina masculina de básquet inicia su camino en la AmeriCup 2025 este viernes frente al anfitrión, Nicaragua, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del grupo C.
El encuentro inicia a las 21:40 (hora de Argentina) en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua y se transmite en vivo por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.
Es la primera presentación para el conjunto dirigido por Pablo Prigioni, que luego chocará vs República Dominicana (domingo a las 16:10) y Colombia (lunes a las 18:40). En total hay tres zonas de cuatro participantes cada una de las cuales los dos líderes se clasificarán a los cuartos de final junto a los dos mejores terceros.
El plantel albiceleste, que cuenta en su cuerpo técnico como colaborador a Pablo Favarel, DT de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, tiene un promedio de edad de 24 años y combina juventud con proyección. Nueve de los convocados tienen su primer torneo oficial con la selección
mayor mientras que José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet aportan su experiencia tras haber sido parte del equipo campeón en Recife 2022.
La preparación de la Argentina comenzó el 23 de julio en Madrid y disputó ocho partidos amistosos frente a selecciones de nivel. Fueron victorias ante Angola dos veces, Sudán del Sur, Portugal y Panamá y derrotas contra Costa de Marfil, Italia y Brasil.
Los 12 protagonistas
- 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años
- 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años
- 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años
- 10 - Gonzalo Corbalán - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años
- 11 - José Vildoza - Básquet Girona - (España) - Base - 29 años
- 16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años
- 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años
- 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años
- 21 - Juan Fernández - Básquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años
- 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años
- 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años
- 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años