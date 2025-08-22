Argentina debuta en la AmeriCup 2025

El equipo dirigido por Pablo Prigioni inicia su participación este viernes frente a Nicaragua, el anfitrión. Todos los partidos se transmitirán por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.

La Selección Argentina masculina de básquet inicia su camino en la AmeriCup 2025 este viernes frente al anfitrión, Nicaragua, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del grupo C.

El encuentro inicia a las 21:40 (hora de Argentina) en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua y se transmite en vivo por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.

Es la primera presentación para el conjunto dirigido por Pablo Prigioni, que luego chocará vs República Dominicana (domingo a las 16:10) y Colombia (lunes a las 18:40). En total hay tres zonas de cuatro participantes cada una de las cuales los dos líderes se clasificarán a los cuartos de final junto a los dos mejores terceros.

El plantel albiceleste, que cuenta en su cuerpo técnico como colaborador a Pablo Favarel, DT de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, tiene un promedio de edad de 24 años y combina juventud con proyección. Nueve de los convocados tienen su primer torneo oficial con la selección

mayor mientras que José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet aportan su experiencia tras haber sido parte del equipo campeón en Recife 2022.

La preparación de la Argentina comenzó el 23 de julio en Madrid y disputó ocho partidos amistosos frente a selecciones de nivel. Fueron victorias ante Angola dos veces, Sudán del Sur, Portugal y Panamá y derrotas contra Costa de Marfil, Italia y Brasil.

Los 12 protagonistas