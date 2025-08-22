Guido Lombardi: "está siendo una gran primera semana"

El marplatense, que se sumó a Gimnasia como primer asistente técnico, destacó el trabajo del equipo en el arranque de la pretemporada.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa en el Socios Fundadores con sus trabajos de pretemporada con miras al inicio de la Liga Nacional de Básquet 2025-26, previsto para fines de septiembre.

Este viernes, el equipo transita por su quinto día de preparación, bajo las órdenes de Guido Lombardi, primer asistente técnico, Gustavo Sapochnik -segundo-, el preparador físico Juan Ercoreca y el utilero Marcelo Guitín.

También en la práctica matutina, dieron una mano Iván Parodi -DT del plantel de la Primera local- y Julián Salas, jugador juvenil del club.

En la práctica trabajaron los diez jugadores que iniciaron el último lunes la pretemporada. Es decir que estuvieron Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Federico Grun, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Juan Cárdenas, Valentino Ayala, José Ignacio Copesky y Jesús Centeno.

El base chileno Sebastián Carrasco llegará este domingo a la ciudad y realizará el lunes su primera práctica con el plantel.

Mientras que el ala pivote venezolano Anyelo Cisneros, al igual que el DT Pablo Favarel, se incorporarán al equipo luego de que culmine en Nicaragua la AmeriCup 2025.

Tras la práctica, Guido Lombardi dialogó con El Patagónico. Habló del trabajo que el equipo lleva en estos cinco días de pretemporada, y brindó otros detalles.

“El equipo está muy bien, los chicos llegaron en buena forma después del receso, lo cual es bueno para la rapidez con la que podemos empezar a entrenar”, sostuvo.

“La primera semana fue muy buena, hicimos mucho básquet. En la parte física con Juan (Ercoreca), junto con Gustavo (Sapochnik) estamos en contacto permanente con Pablo (Favarel), que nos manda los contenidos para la planificación semanal, entonces, tratamos de seguir los lineamientos que él nos baja, para que una vez que estemos todos, el trabajo sea mucho más fluido. Está siendo una gran primera semana”, destacó.

Respecto al trabajo que el equipo realizó este viernes por la mañana, Lombardi explicó: “estamos entrenando algunos días en doble turno. Los turnos por la mañana son de fundamentos ofensivos del equipo para seguir adaptando los movimientos que vamos a jugar durante la temporada. Por lo tanto, es una carga un poco más baja, a veces, no siempre, en la cual desglosamos una acción y tratamos de sacar diferentes lanzamientos de movimientos, ya sea acciones de pick and roll, de alto-bajo, de uno contra uno, de tiros abiertos, y luego una rutina de lanzamientos en movimiento y otra a pie firme para sumar volumen de estilos. Y por la tarde ya hacemos prácticas de otra intensidad, con oposición, con mucho contacto, con juego, entonces dividimos así el día de hoy”, aseguró el técnico nacido en Mar del Plata.

Por otra parte, Lombardi se refirió a cómo surgió la chance de venir a Gimnasia y sumarse al cuerpo técnico liderado por Pablo Favarel.

“Pablo me contactó a través de mi agente. Tuvimos una charla en la cual él me propuso si estaba dispuesto a sumarme a Gimnasia. Lo cual fue algo que no tuve que dudar mucho al decirle que sí. Pablo todavía estaba dirigiendo y una vez que se pudo concretar, y una vez que terminó, di el okey. Así que estoy muy contento de estar en un club como Gimnasia con la historia que tiene”, manifestó Lombardi, quien viene de trabajar en Olímpico de La Banda.

Volviendo a lo que será el trabajo de aquí en adelante, Lombardi afirmó que la dirigencia está trabajando para que el equipo juegue amistosos.

“El club está trabajando en los amistosos, así que en estos días, esperemos tener alguna confirmación. Sabemos que son importantes para seguir dándole rodaje al equipo y en estas semanas de entrenamiento, lo que buscamos es eso, seguir progresando en los aspectos ofensivos y defensivos, para ir dándole forma y construir una base de cara a la temporada”, afirmó.

“El domingo llega Sebastián (Carrasco), después Anyelo (Cisneros) que son las fichas que ya tenemos en la plantilla. Y estamos en la búsqueda del cinco, junto con Pablo y Gustavo viendo jugadores. No es una tarea sencilla, porque buscamos a un jugador que nos pueda sumar, y estamos en la búsqueda de algunos nombres”.

El plantel volverá a trabajar en horas de la noche. El sábado los jugadores se someterán a estudios médicos, el domingo descansarán y volverán al trabajo el lunes para dar inicio a la segunda semana de pretemporada.