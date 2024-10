Arrojó basura en un espacio no permitido y el municipio la intimó

Este martes, el Municipio a través de la subsecretaría de Ambiente, realizó una intervención por tirar residuos en la vía pública, acción que se encuentra penalizada por ordenanza, por lo que se procedió con la realización de un acta de infracción por tratarse de una contravención.

En ese marco, el subsecretario Coluccio sostuvo que “luego de tomar conocimiento de lo sucedido por un video posteado en redes sociales, se convocó a la Guardia Ambiental que, tomando referencia de la patente del vehículo, inició el proceso de investigación para identificar al propietario del rodado y notificarlo de la contravención. Esa notificación consistió en pedirle que, en el plazo de 24 horas, retire los residuos que había arrojado en la vía pública, además de labrarse las actas correspondientes”.

Cabe destacar que, según detalló Coluccio, “la respuesta de la persona involucrada fue correcta, se disculpó por el accionar ante la presencia de nuestro personal en el domicilio, se apersonó en el lugar donde había dejado los residuos y los trasladó hacia la planta de tratamiento”.

En cuanto a los residuos voluminosos y su tratamiento, el funcionario recordó a los vecinos que “deben comunicarse al 297 437-0771, que es el teléfono correspondiente al sector de Urbana que tiene a su cargo estas tareas, en donde se informa la presencia de los residuos y ellos los retiran. No se puede disponer residuos en lugares no habilitados, no solo porque generan una contravención, sino porque tiene un impacto al ambiente muy importante y entre todos tenemos que velar por una ciudad más limpia”.

“Es importante comunicarle a la comunidad que haciendo este tipo de denuncias, vamos a accionar. Solo tienen que informar sobre la situación, aportar el número de la patente del vehículo, una foto o video, y con dichos datos podemos iniciar el proceso de investigación, ir contra el responsable y accionar para que remedie lo que generó”, concluyó el funcionario.