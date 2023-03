C+/ CINE EN COMODORO

Tras veinte años de casados, una hija y carreras exitosas, Nacho y Lucía deciden pasar unas vacaciones románticas en un velero de lujo. Pero el miedo les gana e invitan al mejor amigo de Nacho y a su nueva novia. Esa joven pareja que parecerá salvarlos, los enfrentará sin embargo a todo lo que les falta. Como un anuncio del desastre que se avecina, el velero comienza a tener desperfectos y una tormenta termina de romper la embarcación. Lucía y Nacho quedan solos y a la deriva. Se miran a los ojos: hay odio, amor, rencor, deseo... Ante la inminente muerte y despojados de todo deberán encontrar la manera de sobrevivir.

De la maestría hitchcockiana en “Ocho a la Deriva” a la opera prima de Polanski, “El Cuchillo en el Agua”, pasando por “Terror a Bordo”, del australiano Phillip Noyce, la apuesta de encerrar a un grupo de personas en una pequeña embarcación en altamar ha rendido sus frutos cinematográficos. Más allá de la figura octogonal, triangular o de cuántos lados se desee, la ecuación suele favorecer la aparición de enconos y pactos, traiciones y empatías, además de potenciar cualquier clase de conflicto previo que existiera entre los personajes, ya sea de índole personal, social o una mezcla de ambas.

“Asfixiados” viene a sumarse a esa lista de relatos opresivos en los cuales las condiciones meteorológicas suelen acompañar las turbulencias interiores de las criaturas humanas. La asfixia del título, entonces, señala no sólo una posibilidad literal y concreta, sino también una condición existencial que la particular situación de encierro al aire libre eleva varios escalones. Luciano Podcaminsky dirige este proyecto que comenzó en 2021, durante la pandemia de COVID-19. “Asfixiados” es una película romántica y atrapante, centrada en las problemáticas de pareja. La rutina, los desencuentros, la tecnología que aísla y desconecta. Las parejas de los amigos con las que uno se compara, los que se animaron a empezar de nuevo. Las preguntas que a veces los matrimonios no se quieren hacer: “¿Todavía nos deseamos? ¿Cómo queremos que sean nuestros próximos años? Si nos conociéramos hoy, ¿nos volveríamos a elegir?”.

En una reciente entrevista, la actriz Zoe Hochbaum habló de lo que sintió al compartir elenco con figuras de la talla de Sbaraglia, Díaz y Caponi. “Al principio estaba muy nerviosa, pero al toque fue como que nos hicimos amigos y se armó algo muy natural, casi como si nos conociéramos de años. No era achicarse ni agrandarse, era potenciarnos el uno al otro, de la misma forma que yo los escuchaba a ellos, ellos me escuchaban a mí. Era un ida y vuelta que nos retroalimentábamos e incluso en la peli se habla del tema generacional y está bueno”, señaló.

Título original: Asfixiados

Género: Drama

Origen: Costa Rica, Argentina

Año: 2023

Formato: 2D

Duración: 1 hora 37 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Ficha Técnica:

Dirección: Luciano Podcaminsky

Guión: Silvina Granger, Alex Kahanoff, Andrea Marra, Sebastian Rotstein

Producción: Gabriel Hochbaum, Alex Kahanoff, Victoria Aizenstat, Mauro Guevara, Facundo Garretón

Música: Cachorro López

Fotografía: Nicolas Trovato

Montaje: Patricio Pena

Reparto:

Leonardo Sbaraglia (Nacho), Julieta Díaz (Lucía), Marco Antonio Caponi (Ramiro), Zoe Hochbaum (Cleo), Natalia Oreiro