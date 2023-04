Así era L-Gante cuando iba al colegio: "rubio cheto"

La aparición de L-Gante en el mundo del espectáculo argentino significó una verdadera irrupción, en donde el joven pasó de la noche a la mañana de ser un total desconocido, a convertirse rápidamente en uno de los artistas más populares del país.

Con un look súper definido, el cantante rápidamente cautivó a todos con su carisma, pero también definió la estética del movimiento de la Cumbia 420, estilo musical que lo tiene como rey. Sin embargo, gracias a una foto compartida por su madre, ahora pudimos ver que Elián no siempre mantuvo el mismo look.

Es que Claudia Valenzuela aprovechó sus redes sociales para compartir una tierna foto de su hijo, orgullosa la madre de L-Gante subió una foto en donde se puede ver un grupo de niños de no más de diez años, todos vestidos con un uniforme escolar, en una de las clásicas fotos que se tomaba a cada curso.

“¿Quién adivina quién es L-Gante?”, escribió Claudia Valenzuela en una respuesta casi obvia, ya que en primer plano se puede ver a un pequeño Elián, con una de sus clásicas posturas. “El que hace gestos con los dedos sigue igual”, “Me muero ya de chiquito sabía que era el creador de la CUMBIA420″, “¡Muy fácil, al que le sobra personalidad!”, “Ya desde niño sabía su lugar en este mundo”, fueron algunos de los comentarios de los que lo descubrieron.

Otros en cambio, destacaron que supieron quién de los niños era L-Gante por su gran parecido con la pequeña Jamaica, la hija que el cantante tuvo con Tamara Báez. “Naaaa mi amor es igual a Jami, el pelo re lacio tenía”, fue otro de los comentarios que le dejaron a la mamá del artista.

Sin embargo, lo que más terminó de llamar la atención fue que en la foto, L-Gante de pequeño tenía el pelo color rubio, algo impensado hoy. “El rubito cheto, el que hace gestos con los dedos” y “Na era rubio no te puedo creer”, escribieron otros, sorprendido por el cambio físico de su ídolo.