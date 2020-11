Así estaba la costanera este domingo

Ya no rige la restricción para circular los días domingo. Ni para pares, ni para impares. Y justo en el levantamiento de la medida la temperatura en Comodoro superó temprano los 25 grados. Como se decía antes del 20 de marzo de 2020, “ideal para playa”.

Y así lo entendieron varios en esta ciudad, quienes a las 17 de este domingo habían colmado la playa costanera. Eso sí, algunos lucían cubre boca.

Chicos y grandes disfrutando y distanciamiento pendiente. Mucho rollers, bicicletas y gente caminando y corriendo. Se entiende luego de los casi dos meses en que no se podía circular los domingos. Pero no hay que perder de vista que el virus sigue circulando, más allá del amesetamiento de casos. No es tiempo de relajarse.

COSTANERA CRD 1.11 viva la joda (1).jpeg Foto: Ricardo Vargas / El Patagónico