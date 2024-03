CINE COLISEO (12, 15, 16, 17 Y 20 DE MARZO):

22:30 HS. ATRAPADOS EN LO PROFUNDO (2D DOBLADA)

Un grupo de vacacionistas se ve unido por el destino cuando el avión en el que viajan se desploma en el mar. La tragedia se torna aún más aterradora porque, el avion queda suspendido en el borde de una peligrosa fosa submarina. Con el oxígeno disminuyendo rápidamente, los sobrevivientes están atrapados en una carrera contra el tiempo por la vida, enfrentándose a peligros mortales mientras luchan por mantenerse a flote dentro de una reducida burbuja de aire. Hambrientos tiburones rodean el avión, convirtiendo la lucha por sobrevivir en una pesadilla en lo profundo del mar. Cada decisión que tomen determinará quién vive y quién muere.

Con su mezcla de suspenso, acción, sobresaltos, humor y corazón, la película necesitaba un director versátil al timón. La tarea recayó en el cineasta suizo Claudio Fäh, que acababa de dirigir la cuarta temporada de la exitosa serie suiza de cine negro alpino “Wilder”, la que se estrenó en 2021 con excelentes críticas y récords de audiencia. “Éste fue el proyecto más fácil de abordar”, explica Fäh. “Andy Mason me envió el guion y me bastaron unas diez páginas para pensar: sí, absolutamente, quiero participar. Tiene un anzuelo tan fuerte que me intrigó de inmediato. La tensión aumenta cada cinco páginas”.

La historia nos sumerge en las profundidades del mar tras un accidente aéreo en el Océano Pacífico, donde Ava y sus amigos se ven obligados a enfrentar peligros mortales para sobrevivir. Lo que inicialmente prometía ser unas vacaciones idílicas en Cabo, México, se transforma en una lucha desesperada por la vida. Se enfrentarán no solo a tiburones sedientos de sangre, sino también a la implacable naturaleza del ser humano cuando se ve arrinconado. La película brilla al destacar la fortaleza y determinación de Ava, quien emerge como una heroína no convencional en un género dominado a menudo por figuras masculinas.

Fäh se embarca en “Atrapados en lo Profundo” como un desafío que pone a prueba su habilidad para narrar historias en circunstancias extremas. La producción, a pesar de su presupuesto independiente, logra capturar la esencia de un espectáculo cinematográfico. Esto se logra gracias a un equipo que no dudó en enfrentarse a los retos que suponía simular un accidente aéreo en el fondo del océano. La realización de este filme demuestra que la creatividad y el ingenio pueden superar las limitaciones financieras, creando una experiencia visual y emocionalmente impactante.

Fäh no duda en afirmar que la producción fue todo un reto y que al leer el guion no sabía cómo llevarlo a cabo porque presentaba muchas dificultades: “¿Cómo hundir un avión? ¿Cómo rodar en un espacio tan reducido, supuestamente en el fondo del océano? Esa era una de las cosas más atractivas de la película: enfrentarse a esos retos y encontrarles solución”.

Título original: No Way Up

Género: Catástrofe, terror, suspenso

Origen: EE.UU.

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora 30 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Claudio Fäh

Guión: Andy Mason

Producción: Andy Mason, Annalise Davis

Música: Andy Gray Fotografía: Andrew Rodger

Montaje: Adam Recht

Protagonistas:

Sophie McIntosh (Ava), Will Attenborough (Kyle), Jeremias Amoore (Jed), Manuel Pacific (Danilo), Grace Nettle (Rosa), Colm Meaney (Brandon), Phyllis Logan (Mardy ‹‹Nana››), James Carroll Jordan (Hank)