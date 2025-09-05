Avanza la obra de renovación de la Vecinal del barrio 30 de Octubre

La misma se inició hace un mes y proyecta la renovación total del establecimiento de la vecinal del barrio 30 de Octubre. Asimismo, la próxima semana se comenzará con la parte del playón que será techado, y marcará un cambio importante en dicho sector de Comodoro Rivadavia.

Este jueves, el intendente Othar Macharashvili, acompañado del presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; realizó una recorrida en la sede barrial del 30 de Octubre con la comisión directiva de la vecinal, donde observaron los avances de la obra que inició hace un mes.

Al respecto, Othar señaló que “esta es una obra importante para todos los vecinos. Este avance en la vecinal, con la renovación de la cocina, los baños y su gimnasio, cada detalle que se llevará adelante también en el CPB, nos hace sentir orgullosos porque es algo que proyectamos y estamos cumpliendo nuestra palabra. Sin lugar a dudas, cambiará la vida de los vecinos de este sector tan importante de la ciudad”.

Asimismo, el intendente sostuvo que “será una importante inversión para ir acomodando todo el espacio central del barrio con este gimnasio en la vecinal y el futuro playón techado. Es muy valioso el trabajo que se viene realizando desde la red barrial y nosotros acompañamos desde el Estado municipal para que todo ese esfuerzo quede plasmado”, resaltó.

Mientras que el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, manifestó que “será un cambio total para el barrio, trabajando desde la vecinal con la renovación del techado, el comedor, oficinas, baños. Con esto, logramos un proceso que se viene trabajando en esta gestión y continuaremos con el sueño anhelado que es techado del playón, que creemos que para fines de febrero del año que viene estaría terminado”.

“La empresa nos mostró que tiene todas las estructuras y en una semana más, estarían iniciando con las bases. Nos pone contentos poder cumplir con la palabra asumida hace un tiempo y a su vez, tratando de buscar igualdad con estos espacios. Esta barriada lo necesita, y cada uno de los barrios de la ciudad, como en el Abel Amaya que el día de mañana tendrá su Centro de Encuentro y jerarquizará toda la zona y será un gran cambio para la ciudad”, agregó.

Por su parte, el vecinalista Dante Curuhuinca, agradeció la visita del intendente y expresó que “los vecinos se acercan y van tomando dimensión de la obra que está llevando adelante el Municipio en nuestra vecinal. Esta refacción es muy importante para toda la comisión directiva que trabaja para la comunidad, y que tendrá un espacio renovado para brindarle respuestas a los problemas y propuestas de los vecinos a través de nuestra red barrial, y quienes más se verán favorecidos serán los niños”.