Aylén Aguirre pelea este viernes con Dalila Bianchi

Será en el Gimnasio municipal Nº 1. La velada de boxeo amateur dará comienzo a las 21 y estará conformada por once combates.

La integrante del Team Alvarado, Aylén Aguirre (54 kgs), será la protagonista estelar de una nueva velada de boxeo amateur a desarrollarse este viernes en el Gimnasio municipal Nº1.

La pugilista local es dueña del título de la A.M.B.A.P.A. (Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs) luego de ganarle a Milagros González y ahora se medirá frente a Dalila Bianchi de La Plata.

Cabe destacar que, la cartelera del festival, que comenzará a las 21, estará compuesta por once combates amateurs y contará con grandes exponentes de Esquel, Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, encabezó la presentación y estuvo acompañado por el promotor Vicente Arisnavarreta; Aylén Aguirre y su entrenador Eduardo Alvarado; y Dalila Bianchi junto a su entrenadora Florencia Dipeto. Además, participaron los distintos boxeadores y técnicos que serán parte del evento.

Bianchi se manifestó “muy contenta de estar en Comodoro y representar al Club Estudiantes, es la primera vez que hago un viaje tan largo para pelear y me resulta emocionante. Me vengo preparando hace un tiempo y ya quiero que llegue la pelea para poner en juego lo que vengo entrenando”.

Por su parte, Aguirre agradeció “al Vasco (Arisnavarreta) por dejarme participar de este mega evento, porque realmente van a estar peleando chicos con buen nivel. En lo personal me vengo entrenando fuerte física y mentalmente para esta pelea. Es un combate muy importante para mí, peleo ante una gran rival y vamos a dar una buena pelea. Mañana va a haber guerra en el Municipal 1 y los espero a todos”.

En tanto, Arisnavarreta remarcó el acompañamiento de Comodoro Deportes “porque sin su ayuda y colaboración no se podría hacer esto”. Y agradeció a los técnicos y boxeadores que “siempre están ayudándome en todo lo posible. Va a ser un lindo evento, con peleas equivalentes y muy buenas, agradecemos el trabajo que hacen las escuelas”.

En ese sentido, el promotor resaltó a Dalila Bianchi “por el viaje y cumplir para estar en el festival”. “Que la gente nos venga a apoyar porque Aylén (Aguirre) va a dar que hablar, está para cosas grandes y lo va a demostrar”, sentenció.

Para finalizar, Hernán Martínez valoró la llegada de Dalila Bianchi y dijo que “es importante que vengas y conozcas el gran desarrollo deportivo que hay en la ciudad y cómo el boxeo se siente”.

Asimismo, reconoció a Aylén Aguirre y le deseó “el mayor de los éxitos. La he visto trabajar desde muy chica y he visto trabajar a todo el Team Alvarado para poder lograr y cumplir los objetivos”.

El presidente de Comodoro Deportes destacó a los deportistas jóvenes que van a debutar y se mostró “muy orgulloso de todos los boxeadores". “Felicito al ‘Vasco’ por todo lo que viene haciendo por el boxeo y, como Estado Municipal, estamos orgullosos por el trabajo de cada entrenador, eso demuestra que seguimos creciendo”, indicó.

CARTELERA

-Alexis Alvarez (Comodoro) vs Lautaro González (Comodoro).

-Elías Rodríguez (Comodoro) vs Shaikoski Polanco (Comodoro).

-Evelyn Gutiérrez (Comodoro) vs Micaela Gómez (Esquel).

-Walter González (Comodoro) vs Bruno Curiqueo (Trelew).

-Tomás Solatti (Comodoro) vs Lautaro López (Comodoro).

-Rodrigo Calfucurá (Comodoro) vs Gabriel Burgos (Rawson).

-Marcos Toledo (Comodoro) vs Thiago Rodríguez (Comodoro).

-Luis Parada (Comodoro) vs Segundo Vargas (Comodoro).

-Agustín Pérez vs Román Nahuelquir (Esquel).

-Ciro García (Comodoro) vs Reynaldo Garcete (Comodoro).

PELEA DE FONDO

-Aylén Aguirre (Team Alvarado) vs Dalila Bianchi (Estudiantes de La Plata).