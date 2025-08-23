Barcelona de España tras los pasos de Ian Subiabre

El equipo “culé” está muy interesado en el talentoso juvenil delantero comodorense que juega en la Primera división de River Plate.

El futuro de juvenil delantero comodorense Ian Martín Subiabre, una de las jóvenes joyas de River Plate, empieza a despertar interés en los grandes del fútbol europeo y el Barcelona de España ya dio el primer paso.

El presidente blaugrana, Joan Laporta, mantuvo una reunión con Claudio Paul Caniggia, quien representa al delantero de River, y de ese encuentro surgió una oferta verbal por el joven de 17 años.

Según informó DSports, los catalanes están dispuestos a desembolsar una cifra que supera los € 10.000.000, aunque todavía no se alcanzó un acuerdo formal con la dirigencia millonaria.

El proyecto de la institución española contempla una compra inmediata, pero con la cesión asegurada para que Subiabre, jugador surgido de Comisión de Actividades Infantiles, continúe su desarrollo en Núñez. La negociación recién comienza y, aunque no hay nada cerrado, la aparición del Barcelona en escena confirma el impacto que viene generando el chico nacido en Comodoro Rivadavia.

En River saben que no será fácil retenerlo en el mediano plazo, pero al mismo tiempo valoran que, de prosperar el vínculo, el jugador pueda seguir sumando rodaje en la Primera del club antes de dar el salto a Europa.

Subiabre ya sabe lo que es vestir la camiseta albiceleste en distintas selecciones juveniles y acumula experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

En River registra 18 partidos oficiales y un gol con el primer equipo, números que lo convierten en una de las promesas más firmes de la cantera millonaria y que explican el interés del Barcelona.