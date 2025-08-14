La Sub 15 de Comodoro palpita el Nacional

El equipo dirigido por Mauro Villegas debutará este martes ante Trelew, en el certamen que se realizará en Esquel.

La selección Sub 15 de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia se prepara con vistas al Torneo Nacional de Selecciones de Liga, junto a la Liga del Valle y el anfitrión, Liga del Oeste.

El plantel está conformado por 18 jugadores, bajo la conducción del director técnico Mauro Villegas, con Edgardo Gordillo como ayudante técnico, el preparador físico Matías Abadie y el entrenador de arqueros Santiago Gaillard.

Este lunes, la delegación viajará a Esquel y se hospedará en la Residencia Municipal, para debutar el martes a las 14:00 ante Trelew.

El resultado definirá el fixture del miércoles y jueves (también a las 14:00), ya que el formato es triangular, todos contra todos. El que sume más puntos en tres fechas, se proclama vencedor.