Mastantuono debutó con triunfo en el Real Madrid

Fue en la victoria del “Merengue” ante Osasuna por 1-0 en el inicio de la Liga Española de Primera división. El ex River entró a los 23’ del segundo tiempo.

El mediocampista argentino Franco Mastantuono debutó este martes en el Real Madrid en el triunfo por 1 a 0 ante Osasuna, en el mítico estadio Santiago Bernabéu, por la primera fecha de la Liga de España.

El ex River Plate ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando el Madrid ya ganaba 1 a 0 con gol de penal del francés Kylian Mbappé. En su lugar salió Brahim Díaz, quien junto al turco Arda Güler, son los dos futbolistas con los que Mastantuono compite por un puesto en el once titular.

Cuando faltaban dos minutos para el tiempo reglamentario, Mastantuono capturó una pelota enviada por Gonzalo García, adelantó a su defensor y le reventó el pecho al arquero Sergio Herrera, que evitó el segundo tanto de los “Merengues”.

A pesar de la polémica por su inscripción en el equipo filial, el Castilla, Mastantuono jugó sobre la derecha del ataque y fue muy bien recibido por los hinchas a la hora de su ingreso.

En la próxima fecha, el Madrid será visitante del Oviedo, que esta temporada retornó a Primera tras muchas temporadas en las divisiones del ascenso español.