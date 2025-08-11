La Liga Municipal de Fútbol Infantil jugó una nueva fecha

La actividad se desarrolló tanto en el Gimnasio municipal Nº 2 como así también en el Club Ingeniero Huergo.

El fin de semana, los niños y niñas que participan de la Liga Municipal de Fútbol Infantil 2025, jugaron una nueva fecha en el Gimnasio municipal Nº 2 y el Club Ingeniero Huergo.

El certamen es organizado por el Ente Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes y durante todo el año se juega en diferentes gimnasios de Comodoro Rivadavia.

La Liga Municipal está destinada para categorías competitivas (2012 a 2015) y participativas (2016 a 2020) de las diferentes sedes municipales. Son un total de 11 equipos municipales, sumados a los conjuntos invitados que animan el torneo esta temporada.

El campeonato es coordinado por el referente del fútbol infantil municipal; Raúl Heim, acompañado por Franco Vázquez y Griselda Chávez.

Raúl Heim, uno de los responsables del certamen infantil, explicó que tras el breve receso invernal los más pequeños volvieron a los escenarios deportivos municipales.

“El venir, jugar, compartir con sus compañeros, ese es el objetivo, que todos jueguen, es la esencia de la categoría participativa, que están jugando esta fecha” expresó.

Sobre el acompañamiento de las familias de los pequeños, el coordinador aseguró que “la verdad es que si los padres no acompañaran como lo vienen haciendo no podríamos desarrollar esta liga. El acompañamiento es fundamental, por eso estamos agradecidos a ellos que son parte esencial de todo esto”.

La competencia está prevista que se extienda hasta el mes de noviembre.

…………..

Próximas fechas

Agosto

Domingo 24: Gimnasio Huergo (cancha auxiliar) de 09:00 a 15:00 hs.

Sábado 30: Gimnasio Escuela N° 742 de 09:00 a 15:00 hs.

Domingo 31: Gimnasio Municipal N°4 de 09:00 a 15:00 hs.