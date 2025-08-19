Pilotos anunciaron un paro nacional que afectará todos los servicios

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) convocó a una retención de servicios en contra de un decreto del gobierno nacional que establece más horas de vuelo y menos descanso.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) convocó a un paro nacional en respuesta a la falta de respuestas del Gobierno a sus reclamos laborales, tras la conciliación obligatoria dictada en julio de este año.

La medida se enmarca en el contexto del Decreto 378/2025, que introduce nuevas disposiciones sobre las condiciones de trabajo de las tripulaciones en el sector aeronáutico. APLA, a través de un comunicado, subrayó la importancia de atender estas demandas para garantizar un ambiente laboral justo y seguro para los pilotos.

“Estamos en libertad de acción para convocar a un paro nacional de pilotos que afectará todos los servicios”, dijeron desde el gremio y agregaron: “Instamos al Gobierno nacional a que deje sin efecto este decreto incoherente e insostenible, que carece de solidez técnica y pone en grave riesgo la seguridad operacional, haciéndolo responsable, personal, civil y penalmente, de las consecuencias de su aplicación”.

Fuentes del Gobierno Nacional señalaron a La Nación que, tras una primera reunión con el gremio la semana pasada, se convocó a una nueva mesa técnica de trabajo que se realizará en los próximos días, con la participación de APLA, Aerolíneas Argentinas, American Jet, Andes y autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

“El objetivo es avanzar en la reglamentación de los decretos que reclama el sindicato y en la implementación del Sistema de Gestión del Riesgo de Fatiga (FRMS), siempre garantizando la seguridad operacional. Con la mesa técnica se busca generar un espacio de diálogo técnico y colaborativo que permita resolver las diferencias sin necesidad de una medida de fuerza”, indicaron desde el Ejecutivo, que esperan poder resolver el conflicto y no se llegue a la medida de fuerza con el trabajo que se realizará en este próximo encuentro.

El 4 de junio, el Gobierno publicó el Decreto 378/2025, que elevó los tiempos máximos de vuelo y redujo los períodos de descanso para pilotos, copilotos, tripulantes de cabina y comisarios de a bordo.

Según esa nueva reglamentación, las horas máximas de vuelo pasarán de 8 a 10 diarias y de 800 a 1000 anuales. En tanto, el descanso semanal se ajusta a 30 horas, como en Estados Unidos, cuando antes era de 36.

Las vacaciones se estipulan en 15 días corridos, y se elimina el esquema anterior que permitía acumular hasta 45 días.