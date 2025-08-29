Benjamín Ochoa fue el más veloz en las TC Pista Pick Up

El piloto de Viedma fue el más rápido del segundo entrenamiento en Río Cuarto. El comodorense Thomás Micheloud quedó 11º.

Las TC Pista Pick Up cerraron su actividad en Río Cuarto por este viernes. En la primera práctica, por la mañana, el más rápido fue Gaspar Chansard con una Amarok; mientras que en este segundo turno de entrenamiento, en el que volvieron a girar todos juntos, el mejor tiempo fue para Benjamín Ochoa con una Ford Ranger del SAP Team.

El tiempo para Ochoa fue de 1:09.492, que se llevó el ‘1’. En la segunda colocación llegó el otro Ochoa: Joaquín, también con una Ford Ranger del SAP Team, a una diferencia de 72 milésimas. Quien completó el podio fue Marco Dianda con una Ranger del Martínez Competición, a una distancia de 193/1000, informó la ACTC.

Más atrás llegaron: 4°Antonino Sgagna, con Toyota, 5° Luis Catelli , también con una Hilux, y en la 6° ubicación estuvo el puntero del campeonato, Juan Sebastián Gallo, con una Amarok.

Por su parte, el piloto comodorense Thomás Micheloud, con Ford Ranger, en el primer entrenamiento había quedado cuarto (1:10.769), mientras que en el segundo, se ubicó 11º (1:10.776).

Se terminó la actividad por este viernes para las categorías de las camionetas. El sábado, desde las 9:40 horas, se largará una nueva tanda de entrenamientos en el autódromo Parque Ciudad de Rio Cuarto.