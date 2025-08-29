Otro escándalo con los Milei: "cenas pagas" y rumores de "favores sexuales"

En redes sociales, a través del portal periodístico platense Diagonales, se reflotó un escándalo que involucraba a la hermana del presidente. “En la denuncia de venta de candidaturas de Mila Zurbriggen a La Libertad Avanza, hay chats en los que Karina Milei pedía dinero por cenas con su hermano”, posteó el sitio de Hernán Carullo en la red X.

Junto con el mensaje, Diagonales compartió un screenshot de un chat de WhatsApp en el que, presuntamente, Karina Milei, bajo el nombre de contacto “Hermana de Milei”, explica que su hermano asiste a las cenas que le son invitadas, bajo condición que se le pague por su presencia. Una dinámica que el economista utilizaba antes de ganar las elecciones y asumir la presidencia, según varias fuentes.

La dirigente de Nueva Generación, Mila Zurbriggen, hace algunos días se refirió al caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los audios de Diego Spagnuolo. “Con Spagnuolo tuve trato muchas veces, me pareció una persona normal que finalmente me terminó decepcionando mucho. Pero también es un espacio que te va llevando a sumergirte en una cloaca”, aseguró la libertaria en un reportaje a Splendid AM 990.

“En un principio me parecía que quien llevaba adelante era Milei. Cuando fui acercándome más arriba, a la estructura y a trabajar más cerca de ellos me doy cuenta de que la que decide todo es Karina y que toda esta gestión del dinero, de las cobranzas y de todas estas cuestiones se encargaba Karina”, agregó la joven y detalló: “Se termina de caer la máscara de los Milei, de quedar en evidencia lo que siempre dije, que este espacio se conformó a base de plata, sexo y un autoritarismo extremo, un fanatismo”.

Hace varios meses, la licenciada en Publicidad y especialista en Marketing dejó LLA denunciando que le “pedían favores sexuales” y venta de candidaturas, entre otras cuestiones. Además, la ex candidata a legisladora porteña de 25 años detalló que Milei cobraba las cenas que organizaba en la previa a su lanzamiento presidencial.

“Usó a la juventud”, denunció la joven y detalló que la elección de lugares en las boletas en el partido obedecía tanto a “los aportes financieros” que se hacían a la campaña electoral como a los vínculos privados que se mantienen con el líder del partido. Y, en redes sociales, remató: “Es solo por guita o por sexo”.