Se destrabó la comisión de $LIBRA en Diputados

Maximiliano Ferraro fue elegido como presidente por unanimidad de todos los bloques opositores. El oficialismo se retiró de la votación

Después de cuatro meses de parálisis por un empate entre dos bandos, la oposición en Diputados logró destrabar la comisión investigadora por la causa $LIBRA, mientras busca crear grupos similares por fentanilo y las coimas de la ANDIS. Hasta el momento, el espacio se convocó (sin presidente) sólo una vez, en el mes de junio. La comisión se reunirá cada martes -desde las 16 horas- hasta el 10 de noviembre.

En el inicio del encuentro, la Coalición Cívica propuso como candidato al presidente de su partido, Maximiliano Ferraro, como titular de la comisión investigadora. Contó con el respaldo de los demás bloques impulsores de la comisión y, dado que el oficialismo se retiró del espacio, fue electo de forma unánime.

La vicepresidencia -que corresponderá al oficialismo- quedó vacante ante la ausencia de todos sus representantes. La secretaría quedó en manos de Juan Marino (Unión por la Patria). Según pudo reconstruir Ámbito, el acuerdo por Ferraro se terminó de cerrar en las horas previas al encuentro e influyó que el diputado no tiene una candidatura vigente, por lo que se atenuará el clima proselitista de la campaña electoral.

"Queríamos salir de lo kuka/antikuka que nos proponía el Gobierno", dijeron desde el peronismo. "Ahora, no dependemos de ninguna justicia de otro país para poder enviar un oficio... pero tampoco queremos una foto de Karina Milei en un patrullero", planteó un provincialista. El nombre de la secretaria General de la Presidencia es uno de los más apuntados entre los involucrados en la estafa digital. "¿Cómo hacés para no citarla?", preguntó un opositor.

Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) prometió impugnar la conformación, considerando que se están "vulnerando los derechos de las mayorías y minorías". El argumento oficialista es que la resolución original que constituye la comisión establece un plazo de tres meses de actividad para emitir un informe final, que habría quedado vencida en julio tras su primera conformación. En cambio, la oposición -que impuso una mayoría en el recinto para avanzar con su iniciativa- apunta que la comisión investigadora inicia una vez que tenga presidencia.

Comisión investigadora $LIBRA, quiénes son sus integrantes:

Unión por la Patria

Pablo Carro

Juan Marino

Rodolfo Tailhade

Sabrina Selva

Itaí Hagman

Carolina Gaillard

La Libertad Avanza - CREO

Gabriel Bornoroni

Nadia Marquez

Nicolás Mayoraz

Paula Omodeo

PRO - MID

Cristian Ritondo

Silvana Giudici

Martín Maquieyra

Oscar Zago

UCR

Soledad Carrizo

Lisandro Nieri

Encuentro Federal

Oscar Agost Carreño

Nicolás Massot

Coalición Cívica

Maximiliano Ferraro

Mónica Frade

Innovación Federal

Agustín Domingo

Yolanda Vega

Democracia para Siempre

Danya Tavela

Fernando Carbajal

Liga del Interior

Francisco Monti

Pablo Cervi

Frente de Izquierda - Nacional y Popular

Christian Castillo

Julia Strada