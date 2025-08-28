Se destrabó la comisión de $LIBRA en Diputados

Después de cuatro meses de parálisis por un empate entre dos bandos, la oposición en Diputados logró destrabar la comisión investigadora por la causa $LIBRA, mientras busca crear grupos similares por fentanilo y las coimas de la ANDIS. Hasta el momento, el espacio se convocó (sin presidente) sólo una vez, en el mes de junio. La comisión se reunirá cada martes -desde las 16 horas- hasta el 10 de noviembre.
En el inicio del encuentro, la Coalición Cívica propuso como candidato al presidente de su partido, Maximiliano Ferraro, como titular de la comisión investigadora. Contó con el respaldo de los demás bloques impulsores de la comisión y, dado que el oficialismo se retiró del espacio, fue electo de forma unánime.
La vicepresidencia -que corresponderá al oficialismo- quedó vacante ante la ausencia de todos sus representantes. La secretaría quedó en manos de Juan Marino (Unión por la Patria). Según pudo reconstruir Ámbito, el acuerdo por Ferraro se terminó de cerrar en las horas previas al encuentro e influyó que el diputado no tiene una candidatura vigente, por lo que se atenuará el clima proselitista de la campaña electoral.
"Queríamos salir de lo kuka/antikuka que nos proponía el Gobierno", dijeron desde el peronismo. "Ahora, no dependemos de ninguna justicia de otro país para poder enviar un oficio... pero tampoco queremos una foto de Karina Milei en un patrullero", planteó un provincialista. El nombre de la secretaria General de la Presidencia es uno de los más apuntados entre los involucrados en la estafa digital. "¿Cómo hacés para no citarla?", preguntó un opositor.
Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) prometió impugnar la conformación, considerando que se están "vulnerando los derechos de las mayorías y minorías". El argumento oficialista es que la resolución original que constituye la comisión establece un plazo de tres meses de actividad para emitir un informe final, que habría quedado vencida en julio tras su primera conformación. En cambio, la oposición -que impuso una mayoría en el recinto para avanzar con su iniciativa- apunta que la comisión investigadora inicia una vez que tenga presidencia.
Comisión investigadora $LIBRA, quiénes son sus integrantes:
Unión por la Patria
Pablo Carro
Juan Marino
Rodolfo Tailhade
Sabrina Selva
Itaí Hagman
Carolina Gaillard
La Libertad Avanza - CREO
Gabriel Bornoroni
Nadia Marquez
Nicolás Mayoraz
Paula Omodeo
PRO - MID
Cristian Ritondo
Silvana Giudici
Martín Maquieyra
Oscar Zago
UCR
Soledad Carrizo
Lisandro Nieri
Encuentro Federal
Oscar Agost Carreño
Nicolás Massot
Coalición Cívica
Maximiliano Ferraro
Mónica Frade
Innovación Federal
Agustín Domingo
Yolanda Vega
Democracia para Siempre
Danya Tavela
Fernando Carbajal
Liga del Interior
Francisco Monti
Pablo Cervi
Frente de Izquierda - Nacional y Popular
Christian Castillo
Julia Strada