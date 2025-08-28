Se reactivó la comisión de la criptoestafa $Libra en el Congreso

Después de los intentos del oficialismo de frenar la comisión que investigue la criptoestafa $Libra que involucra al presidente Javier Milei, la oposición logró destrabar los obstáculos y nombrar como presidente al diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Los representantes de La Libertad Avanza y sus aliados se levantaron para intentar que no lograran el quórum.

Durante meses, los libertarios y radicales con peluca lograron demorar la puesta en funcionamiento de la comisión, que se limitó a recibir expositores para hablar del mundo de las criptomonedas y las estafas.

Es que, al crearse la comisión, la conformación quedó con 14 integrantes de la oposición y 14 del oficialismo y aliados, razón por la cual fue imposible designar un presidente.

El affaire de la mega estafa con la $Libra intenta demostrar la responsabilidad política directa del presidente Javier Milei por promocionar la cripto a través de la cual se estafó a un centanar de inversores de todo el mundo en cifras millonarias. También se buscará determinar el rol de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en esa maniobra fraudulenta.

"Pareciera que se les hizo costumbre: en este momento, los diputados que responden al Gobierno se están escapando de la Comisión Investigadora de $LIBRA en el Congreso", escribió en sus redes el diputado Iati Hagman (Unión por la Patria) y criticó: "Ninguno puede hilvanar un argumento razonable sobre por qué se niegan a que se forme la comisión y deciden incumplir lo votado en el recinto".

Los que se veían salir en fila hacia la terraza del edificio anexo de Diputados, intentando vaciar la comisión para que no se votaran las autoridades, eran, entre otros, los presidentes de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni; y del PRO, Cristian Ritondo; junto a otros radicales con peluca y el rionegrino Agustín Domingo (que responde al gobernador Alberto Weretilneck).

La encargada de justificar la decisión de boicotear la comisión fue la diputada Silvina Giudicci (PRO): "¿Qué necesitan? Alguien cree, sinceramente, que pueden en una comisión de estas características, con una causa que tramita en la Argentina y los tribunales internacionales, aportar algo más de lo que se aportó en estos tres meses..." Y confirmó la fusión del partido amarillo con el oficialismo: "Coincidimos desde el PRO con el jefe de La Libertad Avanza, no nos vamos a prestar a este circo político".

"Tanto miedo a que se investigue la estafa que pergeñaron el presidente Milei y su hermana Karina solo los deja en evidencia", remató Hagman al contar el episodio. En los videos que circularon de la acción de los legisladores oficialistas se escuchaban bromas de sus pares que les decían durante su huída de la comisión: "No se olviden del tres de Karina".

"El oficialismo mantuvo paralizada la Comisión para investigar la criptoestafa $LIBRA durante cuatro meses. Finalmente, hoy logramos elegir a Maxi Ferraro como su presidente y ponerla en funcionamiento. Nuestro compromiso es darles respuestas a los argentinos", descató Mariela Coletta, integrante de la comisión por el bloque radical Democracia para Siempre.

