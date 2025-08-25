Se entregó el empresario Jonathan Kovalivker

Uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina se presentó finalmente a la Justicia. Estaba prófugo desde el viernes.

Jonathan Kovalivker se entregó finalmente en los tribunales de Comodoro Py. Él es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina y estaba prófugo desde el viernes. La Justicia lo investiga por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Desde el jueves pasado, cuando estalló el escándalo por los audios del extitular de la Andis, el hermano de Emmanuel Kovalivker era buscado para secuestrarle su celular, ya que podría aportar pruebas claves en este supuesto entramado de corrupción.

El empresario logró escaparse de Nordelta aquel jueves, cuando la Policía fue a buscarlo a su casa. De acuerdo a lo trascendido, antes de irse, habría vaciado la caja fuerte de su habitación, dejando diseminadas por el suelo las típicas banditas de goma con las que se separa dinero.

Este lunes por la tarde, Jonathan Kovalivker fue a Comodoro Py acompañado por su abogado Martín Magram.

Por otro lado, el juez federal Sebastián Casanello pidió este lunes que se bloquearan las cajas de seguridad de los exfuncionarios de la Andis, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini; y de los empresarios Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker (el papá y sus dos hijos, respectivamente).

Esta solicitud fue enviada al Banco Central para que se garantice que nadie sustraiga algún elemento que pueda servir de evidencia ante este caso que tiene en vilo al país de cara a las elecciones.