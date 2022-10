Bill Murray enfrenta una ola de acusaciones por su comportamiento

Según informa el sitio Deadline, Bill Murray pagó un acuerdo de u$s100,000 a una miembro del equipo femenino "mucho más joven" en la película Being mortal, cuya producción se suspendió debido a una denuncia presentada contra Murray por conducta inapropiada.

El informe alega que Murray, de 72 años, besó y se montó sobre la mujer en el set. Supuestamente estaba “horrorizada” e “interpretó sus acciones como completamente sexuales”, y presentó una denuncia contra el actor.

En rápida sucesión, hubo otras acusaciones contra Murray la semana pasada.

La ganadora del Oscar Geena Davis publicó sus memorias y contienen un relato de cuando trabajó con Murray en Quick Change (No tengo cambio) en 1990. Ella dice que la primera vez que conoció a su futuro coprotagonista, "insistió" en usar una máquina de masaje en su espalda. Si bien rechazó la oferta varias veces, dice, Murray siguió insistiendo y ella cedió para no montar una escena. Ella dijo que el comediante luego le gritó en el set frente a “más de 300 personas”.

Davis también dice en el libro que se sintió incómoda por el comportamiento de Murray en una entrevista doble que hicieron en el Arsenio Hall Show, que incluía a Murray tratando de bajarle el cierre de su vestido mientras hablaba.

El actor y ex integrante de Saturday Night Live, Rob Schneider, afirmó que Murray (ex SNL) "odiaba absolutamente" a los miembros del elenco cuando regresó como anfitrión invitado. “No fue muy amable con nosotros”, dijo Schneider en The Jim Norton & Sam Roberts Show de SiriusXM . “Nos odiaba en Saturday Night Live cuando presentaba. Absolutamente nos odiaba".

Schneider sostuvo que Murray mostró una ira adicional hacia ciertos miembros del elenco. “Odiaba a Chris Farley con pasión. Como si estuviera hirviendo mientras lo miraba”, dijo Schneider antes de agregar que Murray “realmente odiaba a Sandler también”.

Si bien Schneider dijo que no podía estar seguro de las razones de los sentimientos de Murray, estaba seguro de cuáles eran. “Era solo rabia desnuda”, dijo.

Otro que habló fue Seth Green sobre lo que dice que fue un altercado con Murray en el set de SNL cuando tenía nueve años y Murray, que era el anfitrión invitado, habría tenido poco más de 30 años.

Green estaba listo para interpretar a un niño en una obra de teatro. Estaba sentado detrás del escenario viendo la televisión cuando dice que Murray “me vio sentado en el brazo de esta silla e hizo un gran alboroto porque yo estaba en su asiento. Y yo estaba como 'Eso es absurdo. Estoy sentado en el brazo de este sofá. Hay varias longitudes de este sofá'. Y él dijo: 'Esa es mi silla'. ” Green dice que se negó a levantarse.

“Me levantó por los tobillos”, dijo Green de Murray, “me sostuvo boca abajo… me colgó sobre un bote de basura y me dijo: 'La basura va al bote de basura'. Y yo estaba gritando, y balanceé mis brazos, agité salvajemente, contacto total con sus bolas. Me tiró al bote de basura [y] el bote de basura se cae. Estaba horrorizado Me escapé, me escondí debajo de la mesa en mi camerino y simplemente lloré”.

Lucy Liu dijo el año pasado que Murray comenzó a “lanzarle insultos” durante un ensayo de Los ángeles de Charlie. Desde la perspectiva de Liu, parte del lenguaje que usó Murray “fue imperdonable e inaceptable”. Por lo tanto, decidió hablar, a pesar de que era una de las actrices menos conocidas en el set. “Me defendí y no me arrepiento”, dijo.

Los otros con los que se dice que Murray se enfrentó en el set incluyen a Richard Dreyfuss, Laura Ziskin, Harold Ramis y Chevy Chase.