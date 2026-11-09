Bomberos juntan caramelos en la Plaza San Martín

La colecta para los chicos de Comodoro se realizará este lunes 9 de noviembre, de 14 a 20. Habrá espectáculos de artistas locales, clases abiertas de zumba y un encuentro de autos.

La murga Soles y Lunas abrirá a las 14 la Gran Colecta de Caramelos por los Niños en la Plaza San Martín. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, a través del Cuartel Centro, invita a los vecinos a acercarse con golosinas para donar.

A las 14:30, Marisol, Viviana, Cris y Ruth darán la primera clase de zumba. El baile volverá a las 16 con Zumba con Ale, una actividad de la que también participarán las profesoras Ali y Lore. Durante la tarde habrá además un encuentro de autos.

Los espectáculos seguirán a las 18 con Paloma y a las 18:30 con Diego Mattioli. A las 19 será el turno de Comerciales Comodoro y Extremo Comercialero, mientras que Sembrando Tradiciones cerrará la jornada a las 20.