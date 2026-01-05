Brigadistas combaten incendio en el Parque Nacional Los Glaciares

Un incendio de grandes dimensiones se detectó el domingo en una ladera del cerro Huemul, zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, jurisdicción de El Chaltén y continuaba este lunes.

Una veintena de brigadistas llegaron al lugar en horas de la tarde y lograron montar motobombas y líneas de agua, pero los vientos locales complicaban la lucha contra el

El foco se desató en una jornada marcada por temperaturas inusualmente elevadas, que según datos del Observatorio Andino llegaron a rozar los 30 grados, y por vientos locales provenientes del glaciar Viedma, combinación que dificulta notablemente las tareas de control del fuego.

La mayoría de los brigadistas pertenecen a Parques Nacionales, tanto de la Zona Norte del PN Los Glaciares (El Chaltén) como de la Zona Sur, con personal que se desplazó desde El Calafate. También se sumaron otros del Consejo Agrario Provincial, además del apoyo logístico con embarcaciones semirrígidas para facilitar el acceso al área afectada.

La instalación de motobombas y líneas de agua permitió comenzar un ataque más directo, avanzando desde la cola hacia la cabeza del incendio, que es el sector de mayor actividad y que actualmente avanza en dirección a Bahía Túnel.

El fuego está consumiendo principalmente vegetación típica de la estepa patagónica, como neneo, coirón y calafate, además de algunos arbustos de ñire, presentes en cañadones y sectores bajos de la ladera.

De acuerdo a los partes especiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio de Manejo del Fuego para esa zona, para este lunes se preveóa predominio de viento del noroeste y aumento en su intensidad.

También indica que la temperatura máxima descenderá mañana y ascenderán los valores de humedad relativa y hay baja probabilidad de lluvias aisladas”. Para el martes, en tanto, se anticipa un nuevo ascenso térmico.