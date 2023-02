Burlando confirmó su candidatura como gobernador bonarense

"Si no participamos los dejamos hacer lo que deseen y que la política baje su nivel", señaló el letrado al cuestionar a la clase dirigente y los sucesivos gobiernos provinciales.

A fin del año había adelantado que competiría en las PASO con su partido político, el Movimiento de Integración Federal.

Ahora ratificó esa decisión y se puso en modo campaña. "Voy a ser candidato a gobernador seguramente porque soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del 83 hasta hoy", sostuvo el letrado.

En ese sentido, en declaraciones a TN, insistió: "La política desaprobó en materia salud, educación, seguridad. No aprobamos una sola materia”.

Al referirse a su espacio, Burlando explico: "La intención fue generar un grupo donde se pueda incluir en la política a aquellos a los que se le cierra la puerta: el pueblo".

El abogado cuestionó a los dirigentes que solo piensan en su patrimonio y a los gobiernos bonaerenses que dejaron un "agujero negro".

"La Provincia es una de las más castigadas, hace mucho tiempo uno pensaba que la política era cosa ajena, de los demás, pero eso solo logró dejar pasar a gente que no tenía capacidades en lugares fundamentales para el pueblo argentino. Si no participamos los dejamos hacer lo que deseen y que la política baje su nivel", señaló.

Burlando aseguró que siempre recorrió el territorio bonaerense y, si bien remarcó que la candidatura "Es un gran desafío, no lo veo imposible". Y agregpo: "Si veo quienes han pasado, no me veo lejos de poder llegar".

"En los equipos que tenemos trabajando estamos dirigiendo todo para tratar de solucionar temas urticantes para la Provincia", sostuvo el letrado.

Apelaciones en el caso Báez Sosa

Hace dos días Burlando anunció la apelación a las condenas a 15 años de prisión impuestas a los tres rugbiers que fueron considerados "partícipes secundarios" del crimen y señaló que en esos casos se hizo "una justicia débil, y una justicia débil no es justicia".

"Creo que esto es el comienzo. Es el primer paso hacia una respuesta que acaricie el corazón de Fernando", explicó.

"Vamos a apelar", señaló el letrado mientras mostraba una copia en papel de la sentencia del tribunal: "Una justicia débil al momento de evaluar sentencia, creo que no es Justicia."

Burlando cuestionó la condena a 15 años para Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi como "partícipes secundarios" del crimen y advirtió que revertir esta resolución será su "objetivo de acá en adelante". Los otro cinco rugbiers acusados en el juicio fueron condenados a cadena perpetua.

"No se entiende cómo a estas tres personas las benefician con la participación secundaria. Fue una Justicia débil y la justicia débil no es justicia", remarcó, aunque reconoció como positivo que el tribunal dio por acreditada la materialidad del hecho y la calificación del mismo como un homicidio doblemente agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas.

"Fueron quince jornadas de debates en que lo único que se vio fue a una criatura pedir clemencia. Y este tribunal tuvo clemencia con estos tres acusados de una manera irracional. Ese va a ser el motivo de nuestra apelación", sostuvo Burlando, quien reiteró su pedido de "prisión perpetua para todos".

A su vez, destacó que "la riña no apareció" y "el homicidio preterintencional tampoco"; tal como postulaba la defensa de los rugbiers.

"Con Fernando nadie tuvo piedad. Con estos tres acusados de esta banda que se encargó de matarlo tuvieron una contemplación que ellos mismos no tuvieron", añadió el abogado, quien describió a los jueces como "contemplativos".

Para Burlando, "no tiene sentido que le hayan asignado una participación secundaria" y consideró que "es contradictorio, irracional e incoherente pensar que uno participó más o menos de un plan" cuando, según él, "todos participaron".

"Me hubiese gustado que la Justicia se haya puesto los pantalones. Es un largo recorrido", opinó, tras lo cual, destacó que en el debate hubo "dos fiscales excepcionales" con los que trabajaron "codo a codo de una manera feroz".