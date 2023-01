Burlando quiere ser candidato a gobernador de Buenos Aires

En medio de los flashes mediáticos por el juicio de Fernando Báez Sosa, el abogado de la familia del joven asesinado, Fernando Burlando, confirmó lo que ya venía insinuando: en el 2023 participará en política. El anuncio lo hizo en un estudio de televisión, al indicar que estará "por fuera” y que quiere “armar una cosa totalmente diferente", aunque sin muchos más detalles. Con ese halo de misterio, dijo que recibió "llamadas interesantes" pero "nada concreto".

"Todos nos tenemos que involucrar en la política. La política no es patrimonio del sector político sino del pueblo. Quiero ir por fuera de los partidos. Somos un grupo con muchos técnicos", relató Burlando en una entrevista con C5N.

Tras estar en Dolores —ciudad que trabajó tanto en la querella de los familiares de Fernando como también, veinte años atrás, en la defensa de los asesinos de José Luis Cabezas—, Burlando anunció el inicio de campaña electoral, aunque evitó dar precisiones sobre su plataforma. “Es gente que ha querido participar, pero la política es muy cruel. No te permite los ingresos de la gente. Si vos no militaste no podés aparecer porque hay un orden jerárquico. Bueno, acá no hay nada de eso".

También se refirió a los rumores que lo acercaban a La Libertad Avanza, partido de Javier Milei. "Estoy alineado a Burlando. La idea es armar una cosa totalmente diferente, con gente que quiere participar de la política”, dijo, ambivalente.

Finalmente, comentó que su familia no ve con buenos ojos este salto a la política. "Mis hijas no quieren, pero yo siento que tengo que dejar algo. Barbarita (su esposa) tiene algún tinte político o solidario, pero hay que ver todo después del lunes".

Burlando ya venía manifestando su interés por la incursión en la política activa. De hecho, en la previa a las elecciones legislativas del 2021 había comenzado a recorrer distritos bonaerenses y obras, en lo que parecía ser un definitivo plan de instalación.

Previamente, también había tenido amagues, pero su lugar nunca terminó de definirse hasta finales de 2022, cuando su búsqueda encontró espacio para canalizarse a través del Movimiento de Integración Federal, un sello con el que asegura tener la posibilidad de encarar el camino hacia el despacho principal de la Casa de Gobierno de la Provincia.

De este modo, el mediático abogado —que en las últimas semanas tuvo una importante exposición por ser el representante de los padres de Fernando Báez Sosa—, busca imponerse como una vía alternativa a las dos coaliciones, —el Frente de Todos y Juntos por el Cambio—, que concentran la polarización a nivel nacional y provincial.