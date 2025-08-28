"CAI Solidaria" hizo donaciones en Aldea Escolar

El pequeño paraje está situado a 9 km. de Trevelin y a 29 km. de Esquel. Se entregaron juguetes, se realizaron sorteos, shows de payasos y juegos. Asistieron más de 200 chicos del lugar y de las comunas cercanas de Lago Rosario y Sierra Colorada.

En el marco por el Mes de las Infancias, “CAI Solidaria” entregó el fin de semana juguetes y golosinas en Aldea Escolar, un pequeño paraje situado a 9 kilómetros de Trevelin y a 29 de Esquel, en la cordillera de la provincia de Chubut.

El sábado por la tarde, en la Escuela Provincial 96, se compartió una jornada con diversas actividades que incluyeron la entrega de juguetes, sorteos (de bicicletas, pelotas, piletas Pelopincho y peluches), shows de payasos y juegos. Asistieron más de 200 chicos del lugar y de las comunas cercanas de Lago Rosario y Sierra Colorada.

“CAI Solidaria” agradece a todos los que hicieron posible que se lleve a cabo una nueva “Campaña del Juguete”: comunidad de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, Comisión Directiva de la CAI, Diesel Comodoro, Transportes Rada Tilly, “Mumo” Peralta, Miguel López, Augusto Sovier, Municipalidad de Rada Tilly, Estación “Totó” Matías de Km 5, Taller Nuevo León, Mario Bucarey, SCPL, Carlos, Cristian Millahual, “Beto” Vargas, Cabañas Huella Andina, Tiznao, “Foca”, Leo Bustos, Luis Asencio, Ariel Amid Contreras, “Garabatos” Impresiones, Karina Thomas, Mónica, Rubén, Susana, Sandra, “Tana”, “Nacho”, “Tony”, Musikel, Oxidados CR y a todos los medios de difusión.

En el marco del Día Nacional de la Solidaridad, que se conmemoró el 26 de agosto, la institución “azzurra” saludar y felicita a “CAI Solidaria”, con José “Portu” Guerreiro como principal referente, por su dedicación y trabajo hacia la comunidad, que lleva más de 20 años.

