River avanzó por penales gracias a Franco Armani

Derrotó 4-3 a Unión y en cuartos de final de la Copa Argentina jugará ante Racing. Armani contuvo dos penales y Gonzalo Montiel sentenció la clasificación.

River Plate, otra vez con la figura del arquero Franco Armani, derrotó este jueves por penales 4-3 a Unión de Santa Fe y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Argentina.

El partido, que se jugó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, tuvo el arbitraje de Andrés Gariano, y al término de los 90’ reglamentarios, terminó con el marcador en blanco.

Durante el primer tiempo, River tuvo una chance clara en los pies de Giuliano Galoppo, luego de un pase de Kevin Castaño, y otra situación en los pies de Sebastián Driussi. En tanto, Unión inquietó a Franco Armani con un remate desviado de Mauricio Martínez.

El segundo tiempo tuvo más ocasiones de los dos equipos: Unión probó con remates desde afuera y en el cierre tuvo una clarísima en los pies de Nicolás Palavecino -la tiró por arriba-; antes, el “Millonario” lo pudo haber ganado con dos intervenciones de Santiago Lencina y de Miguel Borja.

Desde los doce pasos, para River marcaron Juan Quintero, Borja, Colidio y el decisivo de Montiel (Lucas Martínez Quarta desvió el suyo), mientras que Armani contuvo los remates de Lucas Gamba y Valentín Fascendini para darle la clasificación al Millonario, que ahora enfrentará a Racing en los cuartos de final.