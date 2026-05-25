El “Bordó” se quedó con el triangular jugado en Comodoro Rivadavia tras vencer sucesivamente a Petroquímica y luego a Ferro de Puerto Madryn.

La Fede es campeón provincial en categoría Liga Próximo Femenino

La Fede Deportiva, en categoría Liga Próximo Femenino, se consagró el fin de semana campeón provincial de básquet, al imponerse en el triangular que se jugó el fin de semana en Comodoro Rivadavia.

El elenco, que conduce Darío Boccia, se impuso el último sábado ante Petroquímica por 89 a 52, en un partido donde tuvo varias destacadas.

En ese contexto, la goleadora del juego resultó María Eugenia Segura con 21 puntos, escoltada por Martina Sainz con 19 tantos, 7 rebotes y 6 recuperos, mientras que Luciana Acuipil marcó 14 unidades con 7 rebotes y 3 recuperos y 10 puntos convirtió Lupita Di Pauli.

En el “Verdolaga”, mientras tanto, su mejor vía de gol fue la alera Candela Vidal, autora de 20 tantos, con 6 rebotes, 4 asistencias y 6 recuperos.

Este partido se jugó el último viernes en el gimnasio Diego Simón, mientras que al día siguiente, La Fede volvió a ganar, esta vez se impuso ante Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 58-26, con 13 tantos de Segura, 12 de Di Pauli, y 11 de Acuipil.

En las madrynenses, mientras tanto, ninguna jugadora llegó al doble dígito, y solo cuatro de ellas aportaron 5 tantos (Ximena y Alexia Fernández, Agustina Flores y Paloma Hernández).

El triangular llegó a su fin este domingo en el gimnasio Cemento Comodoro, con el juego que Ferro le ganó a Petroquímica por 57-54, donde Ximena y Alexia Fernández aportaron 15 puntos cada una para las portuarias, mientras que Paula Mugica con 18 unidades -goleadora del juego- y Sofía Mugica con 15, fueron las mejores en las de Kilómetro 8.

De esa manera, La Fede ganó el Provincial, seguida de Ferro y tercero culminó Petroquímica.

SIGUE LA ACCION DEL APERTURA

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este lunes con la disputa del torneo Apertura 2026, en su fase regular, como así también se jugarán partidos por la Fase Asociativa clasificatoria para la Liga Federal Formativa.

En ese contexto, en Primera Masculino, Náutico Rada Tilly recibirá a La Fede en partido que será controlado por Matías Carrizo, José Bova y Micaela Moncalieri.

A continuación, se jugará el partido por la categoría Infantiles Femenino, entre Escuela Municipal Pueyrredón y Náutico, con la dupla Bova-Moncalieri como jueces del encuentro.

Cabe destacar que la jornada, también tendrá actividad en el gimnasio Diego Simón, como en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, con partidos de formativas y mayores varones.

En los últimos días, mientras tanto, se jugó una nueva fecha del certamen, y a continuación se detallan los resultados que se registraron entre el viernes, sábado y también este domingo.

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Panorama

VIERNES 22

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 78 / Náutico Rada Tilly 80 (Primera M).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede 72 / Comisión de Actividades Infantiles 25 (Infantiles F).

- La Fede 89 / Petroquímica 52 (Liga Próximo F).

- La Fede 79 / CAI 51 (Primera M).

SABADO 23

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 66 / Gimnasia "Verde” 39 (Mini Mixto M).

- Petroquímica 72 / Gimnasia "Verde" 46 (Infantiles M).

- Petroquímica 54 / Gimnasia "Verde" 65 (Cadetes M).

- Petroquímica 49 / Gimnasia "Verde" 114 (Juveniles M).

En Náutico Rada Tilly

- Gimnasia "Blanco" 68 / Náutico "Amarillo" 64 (Mini Mixto M).

- Gimnasia "Blanco" 58 / Náutico "Amarillo" 31 (Infantiles M).

- Gimnasia "Blanco" 43 / Náutico "Amarillo" 62 (Cadetes M).

- Gimnasia "Blanco" 51 / Náutico "Amarillo" 65 (Juveniles M).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede “Blanco” 27 / Náutico Rada Tilly 66 (Cadetes F).

- La Fede 58 / Ferrocarril Patagónico 26 (Liga Próximo F).

DOMINGO 24

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 41 / Gimnasia 34 (Cadetes F).

- Petroquímica 54 / Ferrocarril Patagónico 57 (Liga Próximo F).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 50 / Gimnasia 76 (Primera F).

- Náutico Rada Tilly 64 / CAI 26 (Infantiles F).

- Náutico Rada Tilly 58 / CAI 44 (Liga Próximo M).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- Escuela Municipal Pueyrredón 36 / Gimnasia “Verde” 95 (Liga Próximo M).

- Gimnasia “Blanco” 48 / La Fede 81 (Liga Próximo M).

Programa

LUNES 25

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

15:00 Infantiles F: Gimnasia vs La Fede. Arbitros: Axel Catalán y Juan Carlos Pérez.

16:30 Cadetes F: Gimnasia vs La Fede “Bordó”. Arbitros: Axel Catalán y Miguel Muñoz.

18:00 Juveniles F: Gimnasia vs La Fede. Arbitros: Axel Catalán y Miguel Muñoz.

En Náutico Rada Tilly

17:30: Primera M: Náutico Rada Tilly vs La Fede. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Micaela Moncalieri.

19:00 Infantiles F: Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitros: José Bova y Micaela Moncalieri.

(*) Con planilla oficial de juego.

En Comisión de Actividades Infantiles

17:30 Primera M: CAI vs Gimnasia. Arbitros: Mario Contrera y Guillermo Fernández.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

16:30 Primera M: Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.

18:00 Cadetes F: Petroquímica vs La Fede “Blanco”. Arbitros: Rodrigo Reyes y Facundo Iza.

(*) Con planilla oficial de juego.