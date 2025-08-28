Será el 13 de septiembre en la pista de solado sintético de Km 4 y al día siguiente se desarrollará la prueba Quonam Corre.

En el atletismo se viene el torneo Primavera

El torneo Primavera es organizado por la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut, y se desarrollara el 13 de septiembre, desde las 12, en la pista de solado sintético de Km 4.

Ya están abiertas las inscripciones y se confirmó la participación de atletas de diferentes puntos del Chubut y también de Santa Cruz.

El certamen, contará con premios en efectivo para los atletas en 1.500 metros varones y damas. El primero se llevará 70.000 pesos, el segundo 50.000, el tercero 30.000, el cuarto 20.000 y el quinto también 20.000 pesos, en ambas ramas. También habrá posta sueca, con premiación para las tres primeras posiciones: 1º 100.000 pesos, 2º 80.000 y 3º 60.000 pesos.

Será, además, un nuevo evaluativo de atletismo con vistas a los Juegos Binacionales de la Araucanía que se desarrollarán en La Pampa.

El 14 de septiembre se correrá Quonam Corre (2ª edición) en Comodoro, con distancias de 5K y 10K, en paralelo con la primera fecha del Grand Prix.

Para mayor información se pueden contactar a: [email protected] o www.aasurdelchubut.com.ar

Programa

12.00 Miniatletismo

13.30 600 Metros (U14-U16)

13.30 Salto en largo (U16 a Mayores)

13.30 Jabalina y Pelotita (U12 a Mayores)

14.00 50 Metros U12

14.10 80 Metros U14

14.20 80 Metros U16

14.30 100 Metros U18 a Mayores

14.45 1500 Metros U18 a Mayores

15.00 Largo U12 y U14

15.15 150 Metros U12 y U14

15.25 200 Metros U16 a Mayores

15.50 Posta Sueca (U16 a Mayores)

Mujeres 100-300 Varones 200-400