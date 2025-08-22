Confeccionan ropa para los perros callejeros

La capacitación es organizada en conjunto entre la Dirección General de Veterinaria y el Centro de Promoción Laboral Municipal. Más de 25 personas aprenden a confeccionar ropa de abrigo para sus mascotas y perros callejeros.

Este viernes por la mañana, el Centro de Promoción Laboral (CPL), ubicado del barrio Divina Providencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, inició el curso de confección de prendas de abrigo para perros. La actividad se lleva adelante junto a la Dirección General de Veterinaria.

El taller denominado “Abrigando Patitas”, concluirá el viernes 29 con la segunda y última clase. El mismo tiene por objetivo, enseñar la confección y costura de prendas para los animales. Las participantes además, pueden replicarlo en sus propias casas, ayudar a perros callejeros o donar los abrigos al Centro de Salud Animal y Adopción Municipal.

En relación al taller, la directora del CPL, Leila Bayón, puso énfasis en que dicha capacitación “ya la hemos hecho, todos los años tenemos la iniciativa de realizar una acción por nuestras mascotas, y este 2025 le dimos funcionamiento junto a la Dirección de Veterinaria”.

Con la participación de más de 25 interesadas en el seminario, afirmó: “estamos contentos, porque cada vez que iniciamos una capacitación desde el CPL, tiene buena concurrencia”, destacó Bayón.

Y agregó: “los vecinos toman el compromiso de llevar a los perros de la calle a la Dirección de Veterinaria para castrarlos. Por eso queremos que tengan un abrigo”, detalló.

En tanto, la capacitadora Miriam Pairo, describió que durante la primera clase de la capacitación “empezamos con lo más básico, para enseñarles a hacer los moldes para las capas. También –dijo- se les hace un bolsillo, puede llevar tiras para atar el abrigo, colocar un abrojo o cerrarlo entero. Con las máquinas industriales se hace un poco más fácil, aunque se puede coser a mano”.