CAI Solidaria hizo entrega de juguetes y golosinas

Fue en el barrio Extensión Cerro Solo de Comodoro Rivadavia y es por el Mes de las Infancias. Hasta este jueves se seguirán recibiendo donaciones.

Festejando el Día de la Niñez, CAI Solidaria entregó este domingo juguetes y golosinas en el barrio Extensión Cerro Solo de Comodoro Rivadavia.

En el marco por el Mes de las Infancias hasta este jueves se seguirán recibiendo donaciones de juguetes -nuevo o usado en buen estado- y golosinas en las instalaciones de Comisión de Actividades Infantiles que se encuentran ubicadas en calle José Alvarez 37.

Este fin de semana CAI Solidaria estará viajando a la cordillera para hacer entrega de lo recaudado en las localidades Aldea Escolar, Lago Rosario y Sierra Colorada.