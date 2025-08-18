Pesas: Tahir, Solís y Macías son campeones patagónicos

El último fin de semana se disputó en Comodoro Rivadavia el Torneo Central de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico de Pesas, en las canchas anexas del Club Ingeniero Huergo.

El evento contó con la organización de la Escuela Municipal a través de su referente Cinthia Cádiz, más la colaboración de Proyecto Puente y el acompañamiento de Comodoro Deportes, reuniendo a pesistas de toda la Patagonia, desde las exhibiciones Sub-12 hasta las competitivas Sub-15 en adelante.

El certamen tuvo la presencia del barilochense Luis Lagos (vicepresidente de la Federación Argentina de Pesas-FAP), quien mantuvo una charla durante el certamen con el profesor Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, quien acompañó el evento junto al director general de Deportes, Martín Gurisich.

En cuanto a los protagonistas comodorenses, los locales Samuel Solís Figueras y Pablo Tahir se consagraron en las divisionales Sub-15 y Sub-20 respectivamente, y destacaron Tiziano Ramos, Nahuel Orellana, Pamela Macías y Romina Fuentes. Además realizaron exhibición los Sub-12 Mirko Ruiz, Lautaro García e Iker Quilaleo.

Samuel Solís Figueras se quedó con el título de campeón patagónico Sub-15 en la categoría 56kg., mientras que Tiziano Ramos fue subcampeón en Sub-17 en la categoría 60kg.

Uno de los mayores prospectos de la Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia se llama Pablo Tahir, y fue campeón Sub-20 en la categoría 60kg., además de registrarse como el mejor Sub-20 del torneo.

En tanto, en Mayores, Nahuel Orellana ocupó el tercer puesto en categoría 71kg., mientras que Pamela Macías se consagró campeona patagónica hasta 64kg., y hubo subcampeonato patagónico para Romina Fuentes en la categoría 58kg.

“El torneo estuvo muy bueno, todos nos destacaron la organización que hubo. Hubo siete tandas y es normal que se vaya demorando un poco, pero esta vez todo fluyó tan bien que no hubo mayores problemas y pudimos cumplir con todos los horarios. Eso fue espectacular porque es muy agotador. Los atletas rotan, pero los entrenadores y jueces somos los mismos desde la mañana hasta que termina”, comentó Cinthia Cádiz, referente y organizadora del certamen patagónico.

“Las delegaciones estaban muy sorprendidas y contentas por el Hotel Deportivo. La mayoría no lo conocía, salvo la gente de Rawson que suele venir más. Estaban super contentos por el lugar, porque estaban juntos, así que se disfruta aún más poder compartir. También la logística de las comidas en el Club Huergo funcionó perfecta”, describió.

“Nuestra delegación tuvo un muy buen desempeño. Después hay particularidades de cada atleta, que uno sabe cómo vienen entrenando. Ya sé cómo le irá, algunas cuestiones excepcionales, pero en general como entrenan también compiten. Algunos luego de las vacaciones de invierno, no dejaron de entrenar, pero los desestabiliza un poco en el orden cotidiano. Las chicas mayores anduvieron bien, los chicos también. Hay que seguir trabajando. La gente acompañó, así que los chicos estaban agradecidos”, cerró Cádiz.