El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Deportes
  2.  |  RUGBY AUSTRAL
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Chenque RC superó a Bigornia y también lidera el Austral de rugby

El “Celeste” venció al “Yunque” 46-15 y con ese resultado comparte la punta con Portugués y Trelew RC. Calafate RC derrotó a Patoruzú RC 46-24.

Chenque RC le ganó 46-15 a Bigornia Club de Rawson, y con ese resultado comparte la punta del torneo Austral de rugby con Deportivo Portugués y Trelew RC.

La segunda fecha se completó este domingo con la victoria de Calafate RC, que le venció de local a Patoruzú RC de Trelew por 46-24 y así se recuperó de la derrota que había sufrido en el debut.

De ese modo, el “Celeste” lidera junto a Deportivo Portugués, que venció el sábado a Comodoro RC y Trelew RC, que derrotó el mismo día 53-12 a San Jorge RC de Caleta Olivia.

……………….

Panorama de la 2ª fecha

SABADO 16

CANCHA: DEPORTIVO PORTUGUES

- Deportivo Portugués 12 / Comodoro RC 24 (M-15).

- Deportivo Portugués 17 / Comodoro RC 27 (M-16)

- Deportivo Portugués 33 / Comodoro RC 34 (M-18).

- Deportivo Portugués 57 / Comodoro RC 5 (Intermedia).

- Deportivo Portugués 22 / Comodoro RC 18 (Primera).

CANCHA: PUERTO MADRYN

- Puerto Madryn RC GP / Draig Goch RC W.O (M-16).

- Puerto Madryn RC GP / Draig Goch RC W.O (M-18).

- Puerto Madryn RC 36 / Draig Goch RC 6 (Primera).

CANCHA: TRELEW RC

- Trelew RC 94 / San Jorge RC 3 (M-16).

- Trelew RC GP / San Jorge RC W.O (M-18).

- Trelew RC 53 / San Jorge RC 12 (Primera).

DOMINGO 17

CANCHA: CALAFATE RC

- Calafate RC W.O / Patoruzú RC GP (U-15).

- Calafate RC 15 / Patoruzú RC 43 (U-16).

- Calafate RC 18 / Patoruzú RC 45 (M-18).

- Calafate RC GP / Patoruzú RC W.O (Intermedia).

- Calafate RC 46 / Patoruzú RC 24 (Primera).

CANCHA: CHENQUE RC

- Chenque RC 45 / Bigornia Club 24 (M-15).

- Chenque RC 33 / Bigornia Club 12 (M-16).

- Chenque RC 5 / Bigornia Club 8 (M-18).

- Chenque RC GP / Bigornia Club W.O (Intermedia).

- Chenque RC 46 / Bigornia Club 15 (Primera).

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico