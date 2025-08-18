Chenque RC superó a Bigornia y también lidera el Austral de rugby

Chenque RC le ganó 46-15 a Bigornia Club de Rawson, y con ese resultado comparte la punta del torneo Austral de rugby con Deportivo Portugués y Trelew RC.
La segunda fecha se completó este domingo con la victoria de Calafate RC, que le venció de local a Patoruzú RC de Trelew por 46-24 y así se recuperó de la derrota que había sufrido en el debut.
De ese modo, el “Celeste” lidera junto a Deportivo Portugués, que venció el sábado a Comodoro RC y Trelew RC, que derrotó el mismo día 53-12 a San Jorge RC de Caleta Olivia.
……………….
Panorama de la 2ª fecha
SABADO 16
CANCHA: DEPORTIVO PORTUGUES
- Deportivo Portugués 12 / Comodoro RC 24 (M-15).
- Deportivo Portugués 17 / Comodoro RC 27 (M-16)
- Deportivo Portugués 33 / Comodoro RC 34 (M-18).
- Deportivo Portugués 57 / Comodoro RC 5 (Intermedia).
- Deportivo Portugués 22 / Comodoro RC 18 (Primera).
CANCHA: PUERTO MADRYN
- Puerto Madryn RC GP / Draig Goch RC W.O (M-16).
- Puerto Madryn RC GP / Draig Goch RC W.O (M-18).
- Puerto Madryn RC 36 / Draig Goch RC 6 (Primera).
CANCHA: TRELEW RC
- Trelew RC 94 / San Jorge RC 3 (M-16).
- Trelew RC GP / San Jorge RC W.O (M-18).
- Trelew RC 53 / San Jorge RC 12 (Primera).
DOMINGO 17
CANCHA: CALAFATE RC
- Calafate RC W.O / Patoruzú RC GP (U-15).
- Calafate RC 15 / Patoruzú RC 43 (U-16).
- Calafate RC 18 / Patoruzú RC 45 (M-18).
- Calafate RC GP / Patoruzú RC W.O (Intermedia).
- Calafate RC 46 / Patoruzú RC 24 (Primera).
CANCHA: CHENQUE RC
- Chenque RC 45 / Bigornia Club 24 (M-15).
- Chenque RC 33 / Bigornia Club 12 (M-16).
- Chenque RC 5 / Bigornia Club 8 (M-18).
- Chenque RC GP / Bigornia Club W.O (Intermedia).
- Chenque RC 46 / Bigornia Club 15 (Primera).