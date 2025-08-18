Río Mayo vibró con un nuevo festival boxístico

En el combate de fondo, el comodorense Lautaro Ramallo derrotó al trelewense Ignacio Cabezas en fallo unánime y logró el título Ambapa de la categoría liviano.

En el marco del 90° Aniversario de Río Mayo, el último viernes la comunidad vivió una espectacular velada boxística, con nueve combates amateurs de gran nivel.

Con la organización del municipio y el apoyo del Gobierno provincial a través de Chubut Deportes, una buena concurrencia de público participó del espectáculo deportivo que contó con púgiles de distintos puntos de la provincia.

En el trabajo que despliega Chubut Deportes a lo largo y ancho del territorio provincial, el gerente cordillerano de Chubut Deportes, Lucas De Godos acompañó al intendente Gustavo Loyaute, que se apronta a celebrar el 22 de agosto un nuevo aniversario de la localidad.

En lo deportivo vale destacar el combate de fondo entre el comodorense, Lautaro “El Cata” Ramallo y el trelewense Ignacio Cabezas. Ambos brindaron un gran show, que en fallo unánime favoreció al de Comodoro Rivadavia. Con esta victoria, Ramallo obtuvo el título “Ambapa” de la categoría mediano.

En otras contiendas del festival riomayense; Kevin Ojeda de Cerro Centinela ganó en fallo mayoritario a Eduardo Zárate de José de San Martín. Mientras que Tiziano Fuentes, representante de Cerro Centinela, le ganó en fallo unánime a Rodrigo Guajardo de El Bolsón (Rio Negro).

En otra actuación destacada, la promesa esquelense Aicon Jara superó en fallo unánime al experimentado trelewense Iván Puchi.

También las damas fueron protagonistas con tres combates. Entre ellas, empataron Tamara Gajardo y Micaela Gómez, ambas boxeadoras de Esquel. En tanto que Nahiara Millahuala le ganó en fallo dividido a Cristel Colemil. Mientras que Gisela Cainechú de José de San Martín, dio cuenta en fallo unánime de Xiomara Colipán.

Otro choque fue entre Luciano Pumillán de Esquel y Axel Fuentes de Rawson, donde el capitalino se impuso en fallo unánime. En tanto que Marcelo Lagos derrotó en fallo mayoritario a Lautaro Huaiquiñir.

El gerente De Godos subrayó la organización del evento deportivo y felicitó a quienes trabajaron en el festival. Además, destacó el respaldo de la comunidad en esta fiesta deportiva, que acompañó a los púgiles en cada uno de los combates.