Santiago López se consagró campeón argentino de Bola 8

El integrante de Comodoro Billar Club sigue brillando y en esta oportunidad se quedó con la categoría Primera en el Campeonato Argentino y Gran Prix.

El integrante de Comodoro Billar Club, Santiago López, sigue brillando y ganó la categoría Primera en el Campeonato Argentino y Gran Prix de Bola 8, en un certamen que se efectuó en la localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires.

La competencia, que tuvo la participación de más de 200 jugadores, se desarrolló en la sala El Trébol y contó con la organización de la Federación Argentina de Billar.

Cabe recordar que, el juvenil de 15 años ganó en junio el XII Campeonato Panamericano de Pool B10 en la categoría Juvenil Masculino que se desarrolló en Tegucigalpa, Honduras. Gracias a esa consagración, también obtuvo la clasificación al Mundial de España que se realizará en noviembre.